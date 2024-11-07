«Если они не знают, пусть проедут, посмотрят»: новосибирцы показали, где не горят фонари — карта с подсказкой для чиновников

В темное время суток фонари не горят на многих улицах Источник: Читатель НГС











Проблема уличного освещения остро стоит в Новосибирске, особенно после ДТП с участием троллейбуса, в котором погибла молодая мать. Но темно не только на Затулинском жилмассиве, где случилась трагедия. Новосибирцы несколько дней скидывали редакции НГС адреса, где не работают или вообще отсутствуют фонари.

Жительница Новосибирска Татьяна пожаловалась, что Западный жилмассив погружен во тьму. Особенно темно на улицах Бийская и Титова. А слабый свет фонарей только усугубляет ситуацию.

Так выглядит освещение на Западном жилмассиве Источник: Читательница Татьяна











— Этот жёлтый свет фонарей едва освещает дорогу. Асфальт мокрый, разметки не видно, едем наугад. Может быть, сотрудники мэрии, администрации, ГИБДД, или кто этим заведует, как-то займутся дорожными работами, а не на пешеходов будут сваливать, если что-то с пешеходами случится, что они не надели светоотражающие жилеты?! Если чиновники не ездят, не знают, что есть такие участки дорог, ну, пусть проедут, посмотрят, — высказалась читательница.

В мэрии на запрос НГС ответили, что с начала года от жителей Западного жилмассива поступило 13 обращений с жалобами на отсутствие освещения.

— Существующие линии наружного освещения улично-дорожной сети Западного жилмассива (Титова, Бийская, Троллейная, Связистов) выполнены согласно нормативным документам. Указанные в обращении линии наружного освещения содержатся в рабочем состоянии, с проведением работ по замене вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, устранению аварийных ситуаций. Работы проводятся регулярно в соответствии с планом по текущему содержанию, по заявкам от жителей и органов муниципального образования в объеме бюджетного финансирования, выделенного на данные цели, — сообщили в мэрии.

Жители левобережья Новосибирска сообщили множество адресов, по которым стоило бы проехаться отвечающим за уличное освещение. Есть даже остановки, где всегда темно.

— Трамвайная остановка у площади Труда не освещается от слова «никак». Тут темнота и на самой развязке, и под строящейся развязкой, а на всей улице, что идёт от Западного вокзала до Станиславского, горит аж один светильник! — написала читательница НГС.

По словам читателя, почти все дворы на Затулинке выглядят ночью так Источник: Читатель НГС











Частный сектор тоже плохо освещается. Например, как следует из еще одного обращения в редакцию, в вечную тьму погружен квадрат Тульская-Серафимовича-Немировича-Телевизионная.

— У нас уже который месяц нет освещения на улицах в темное время суток, — пишет автор обращения. — Детей страшно отправлять в школу, так как очень темно, взрослому человеку страшно. Заменили уличные фонари, которые теперь не освещают ничего, толку от них ноль! И никто не обращает на это внимание, а мы жители только испытываем неудобства, терпим.

Правобережью Новосибирска тоже далеко от благополучия в этом вопросе.

— В Октябрьском районе на улице Крамского нет столбов, а с лета перекопана улица Автогенная. Сейчас машины просто летают, дорогу не перейти, — пожаловалась жительница Новосибирска Ксения. — На улице Москвина и переулках Короткий и Малый отсутствовал свет, столбы были, но лампы перегорели. Обещали сделать все, но сделали только улицу Москвина, и то не всю.

Частный сектор Октябрьского района погружен во тьму Источник: Читатель НГС











Еще один новосибирец написал, что обращение на «Решаем месте» в его случае тоже не сработало.

— На перекрёстке улиц Ватутина и Котовского в Ленинском районе отсутствует освещение. На перекрёстке аж четыре пешеходных перехода через дорогу, уже были случаи, когда людей сбивали, с тех пор освещения как не было, так и нет до сих пор, — пожаловался сибиряк.

Недовольны новосибирцы и освещением улицы Ясный Берег.

— Отсутствует освещение от моста и до 8-го дома. А это 4 пешеходных перехода. Сейчас, с сокращением светового дня, это стало еще актуальнее. Люди идут через пешеходные переходы в темноте, каждый раз в буквальном смысле рискуя жизнью, — сказано в обращении в редакцию.

В центре Новосибирска тоже есть темные уголки. Так, у домов № 36/1 и № 75 по улице Советская второй год нет освещения.

— Не горят не то что гирлянды, даже фонари на улице. Выходим всегда вечером погулять, вообще темень. В УК знают, что свет от мэрии. Набирают мэрию, те неохотно включат на один вечер и опять вырубают, — пожаловались сибиряки.

Жители Академгородка тоже сообщили о недостаточном освещении, но конкретные адреса не назвали, ограничившись лишь замечанием, что темно всюду, кроме центральных улиц.

Редакция НГС составила карту на основании жалоб новосибирцев. Отметки покрывают практически все районы города. Также НГС отправил адреса темных точек в мэрию, с просьбой прокомментировать ситуацию.