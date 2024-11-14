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В сквере Сибиряков-Гвардейцев продолжается вырубка

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Город «Это точно благоустройство?»: в сквере Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске продолжается вырубка деревьев — объяснение мэрии

«Это точно благоустройство?»: в сквере Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске продолжается вырубка деревьев — объяснение мэрии

Местные жители опасаются, что парк останется без деревьев

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36 комментариев

По словам новосибирца, деревья с зелеными метками уже срублены

В июне 2024 года в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев начали реконструкцию. Завершить работы должны были к середине сентября, однако сроки сдвинулись на неопределенный срок. Как рассказал редакции НГС читатель Вадим Мамычев, в ноябре в сквере начали снова вырубать деревья. Однако в мэрии пояснили, что под снос идут только аварийные стволы.

— В прошлом году началась реконструкция сквера Сибиряков-Гвардейцев, возле которого я живу уже 6 лет. «Горзеленхоз» вырубил множество деревьев, — говорит Вадим.

По его словам, тогда это вызвало большое недовольство у местных жителей. 5 ноября 2024 года новосибирец заметил на некоторых деревьях подозрительные зеленые метки.

— Метки — означают под снос, как мне рассказали работники «Горзеленхоза». Это точно благоустройство сквера? — негодует мужчина.

По его словам, на момент 14 ноября деревья с зелеными метками уже срубили. Новосибирец обращался за разъяснением в мэрию Новосибирска. На официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» ему ответили, что срубленные деревья были аварийными.

— На основании полученного разрешения и в соответствии с установленным порядком, специалисты МАУ «Горзеленхоз» продолжают работы с зелеными насаждениями в сквере Сибиряков-Гвардейцев. Зеленые метки на зеленых насаждениях указывают на то, что эти деревья находятся в неудовлетворительном состоянии и расположены в загущенных местах, что мешает росту других зрелых экземпляров. Это снизит конкуренцию и оздоровит сохраняющиеся зрелые экземпляры, — пояснили в мэрии.

14 ноября Вадим вновь заметил на деревьях насечки, сделанные топором. Сибиряк опасается, что теперь под сруб пойдут и они.

Сколько всего в сквере планируют вырубить деревьев — неизвестно

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.

Ранее мэрия Новосибирска объяснила снос деревьев на улице Бардина.

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Комментарии
36
548762801
48 минут
Аварийная в этом городе мэрия.(
alippa
1 час
Последнее дерево в Новосибирске зальют бетоном и объявят памятником последнему дереву, остается интрига будет эта скульптура в Левосибирске или таки в Право...
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