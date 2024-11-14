«Это точно благоустройство?»: в сквере Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске продолжается вырубка деревьев — объяснение мэрии

По словам новосибирца, деревья с зелеными метками уже срублены Источник: читатель НГС Вадим Мамычев











В июне 2024 года в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев начали реконструкцию. Завершить работы должны были к середине сентября, однако сроки сдвинулись на неопределенный срок. Как рассказал редакции НГС читатель Вадим Мамычев, в ноябре в сквере начали снова вырубать деревья. Однако в мэрии пояснили, что под снос идут только аварийные стволы.

— В прошлом году началась реконструкция сквера Сибиряков-Гвардейцев, возле которого я живу уже 6 лет. «Горзеленхоз» вырубил множество деревьев, — говорит Вадим.

По его словам, тогда это вызвало большое недовольство у местных жителей. 5 ноября 2024 года новосибирец заметил на некоторых деревьях подозрительные зеленые метки.

— Метки — означают под снос, как мне рассказали работники «Горзеленхоза». Это точно благоустройство сквера? — негодует мужчина.

По его словам, на момент 14 ноября деревья с зелеными метками уже срубили. Новосибирец обращался за разъяснением в мэрию Новосибирска. На официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» ему ответили, что срубленные деревья были аварийными.

— На основании полученного разрешения и в соответствии с установленным порядком, специалисты МАУ «Горзеленхоз» продолжают работы с зелеными насаждениями в сквере Сибиряков-Гвардейцев. Зеленые метки на зеленых насаждениях указывают на то, что эти деревья находятся в неудовлетворительном состоянии и расположены в загущенных местах, что мешает росту других зрелых экземпляров. Это снизит конкуренцию и оздоровит сохраняющиеся зрелые экземпляры, — пояснили в мэрии.

14 ноября Вадим вновь заметил на деревьях насечки, сделанные топором. Сибиряк опасается, что теперь под сруб пойдут и они.

Сколько всего в сквере планируют вырубить деревьев — неизвестно Источник: читатель НГС Вадим Мамычев











Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.