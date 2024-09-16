Не только Первомайский: вчера у Телецентра должны были закончить реконструкцию сквера— как он выглядит

Дорожки в парке пока напоминают осушенные каналы Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











15 сентября должна были быть закончены работы по реконструкции сквера имени Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Корреспондент НГС прошёлся по дорожкам этой зеленой зоны и пришел к выводу, что парк, похоже, ждёт участь Первомайского сквера, который тоже не смогли отремонтировать во время.

Реконструкция парка началась во второй половине июня, с тех пор эта зеленая зона находится в состоянии стройки. Как следуют из информационного щита на входе, в прошедшее воскресенье работы здесь должны были быть завершены.

Срок окончания работ оказался ориентировочным Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Нужно отдать подрядчику должное, работы в парке велись несмотря на выходной день. На дорожках, засыпанным гравием, можно было заметить как минимум пару мини-погрузчиков и несколько работников. Тем не менее, уложиться в срок у них не было никаких шансов.

Центральная аллея парка Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Будущие дорожки парка, пока только обозначены бордюрами и лишь частично засыпаны щебнем, горы которого видны по всему пространству парка. Укладка асфальта или плитки не начиналась пока нигде.

Посетители парка обсуждают перспективы завершения работ Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В парке по-прежнему можно гулять и проводить время, работы затронули только центральную аллею и несколько дорожек. Несколько женщин пенсионного возраста подойдя к центральной алее с интересом обсуждали ход ремонтных работ.

Дорожки в парке Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











До начала ремонта дорожки в парке были слегка посыпаны мелкой щебенкой или просто протоптаны по земле. Какие-то неудобства это создавало только весной или после сильных дождей, когда здесь появлялись лужи. Но утвержденный в 2021 году план реконструкции предполагал превращение этой немного дикой зеленой зоны в организованный парк с игровыми комплексами для детей, зоной тренажеров, площадкой для выгула собак.

Когда-то здесь будет лавочка Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации. Работы в сквере выполняет их по заказу новосибирского «Горзеленхоза» ООО «ПД». Компания зарегистрирована в 2014 году по семи видам деятельности среди которых производство штукатурных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство прочих отделочных и завершающих работ и т. д. Выручка компании в 2023 году составила 22,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей. Единственный владелец и руководитель компании — Максим Глазырин. Это его единственный действующий бизнес, данные о котором имеются в базе «Контур.Фокус».

Как пояснил сам руководитель ООО «ПД», причин задержки сразу несколько, они все не зависят от компании подрядчика. По словам Максима Глазырина, его предприятию пришлось корректировать проект, чтобы поднять уровень дорожек в парке (в противном случае, часть их бы заливало водой). В первоначальном варианте проекта это не было учтено.

— Но главная проблема сейчас, это дефицит щебня. В июле-августе резко возрос спрос со стороны, прежде всего, компаний, которые заняты ремонтом и строительством дорог. И сейчас щебня не хватает многим. Поэтому сроки сдвинулись. Но мы будем стараться завершить работу как можно раньше, — заверил руководитель компании подрядчика.

Горящие среди дня фонари парка Источник: Стас Соколов \ NGS.RU









