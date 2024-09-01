Парк «Арена» и пляж «Бугринская роща» могут объединить уже в следующем году — власти разрабатывают дизайн-проекта

Строители занимаются монтажом трибун на волейбольном поле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Работы по продлению парка «Арена» до Бугринского моста планируют начать в 2025 году. Как сообщили в пресс-центре мэрии, сейчас идет разработка дизайн-проекта благоустройства этой территории.

— В период 2024–2025 годах планируется разработать проектную документацию. Благоустройство территории от парка «Арена» до парка «Бугринская роща» начнется после утверждения финансирования на данные цели, — пояснили в муниципалитете.

Сейчас рабочие завершают все работы по благоустройству парка. Строители занимаются монтажом трибун на волейбольном поле и установкой информационных объектов и арт-объектов.

— Выполнены следующие работы: устройство покрытия из природного камня в прибрежной зоне; увеличена площадь входной зоны; увеличена толщина и улучшено качество песка волейбольных полей; увеличено число баскетбольных полей; проведен монтаж навесов от солнца, ретрит-площадки, шезлонгов и других малых архитектурных форм, а также выполнена разметка на велодорожке, — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в мэрии, все работы по благоустройству парка планируют закончить до 15 сентября.