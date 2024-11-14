«А ты — лучше Цукерберга и Маска»: читатели НГС ответили Ротенбергу на признание в любви Новосибирску

Ротенберг похвалил культуру и архитектуру Новосибирска Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирцы в комментариях активно обсуждают публикацию НГС о тренере питерского ХК «СКА» Романе Ротенберге, который сказал, что Новосибирск лучше Лондона и Парижа. Несмотря на, казалось бы, комплементарное заявление, горожане остались не в восторге от него. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под новостью.

Некоторые новосибирцы считают, что Роман Ротенберг так восхваляет Новосибирск потому, что из-за санкций его не пускают в другие страны.

— Ну, конечно, Новосибирск для него лучше. Поедет в Париж или Лондон, его прямо в аэропорту развернут и домой отправят. Он под санкциями, — пишет Гость.

— Плохому туристу санкции мешают, — шутит пользователь с ником fin.

— Так он же под санкциями. Дорога в Париж и Лондон для него закрыта, — продолжает Gordon Shumway.

Другая часть горожан в ироничной форме призывает Ротенберга пожить в Новосибирске некоторое время:

— Может он тогда переедет к нам всей многочисленной семьёй? , — задается вопросом Гость.

— Отправьте его в отпуск с семьей в Болотное в любое время года! Ему понравится! , — иронизирует один из комментаторов.

— Поменяю твои особняки в Париже и Лондоне на свою квартиру в центре, — обращается к Роману Ротенбергу пользователь с ником 280001480.

Тем не менее, есть и горожане, которые согласились с заявлением Ротенберга:

— Париж и Лондон — самые стрёмные места для отдыха и ПМЖ, — уверен Гость.

— А я с ним полностью согласен! А кому не нравится — валите отсюда, вас здесь никто не держит, — грубо высказался читатель НГС.

Еще одна часть новосибирцев своего мнения не высказала, то оставила шутливые комментарии:

— Роман, если тебе угрожают за то, что ты в следующий раз не признаешься в очередной любви к какому-то сибирскому городу — дай знать — надень жёлтую майку, — шутит один из читателей НГС.

— А братья Ротенберги лучше всяких масков и цукербергов, — написал комментатор.