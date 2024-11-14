Новогодний сезон: в Новосибирске в декабре установят 18 бесплатных горок — где можно будет покататься

Горки установят в 11 городских парках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с декабря начнётся новогодний сезон — откроются праздничные площадки, катки и бесплатные горки. Об этом рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, в этом году запланирован ряд мероприятий, включая открытие главной резиденции Снежной бабы в концертном комплексе имени Маяковского, которая будет работать до 8 января.

— 1 декабря состоится открытие новогодних пространств на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах, на Михайловской набережной и в парке «Арена». 21 и 22 декабря в районах города откроются новогодние ёлки с участием сказочного персонажа — Снежной бабы, — рассказали в мэрии.

В Новосибирске откроют 18 бесплатных горок: 11 маленьких и 7 больших. Они будут располагаться в парке «Арена», на Михайловской набережной, в Бугринской роще, парке имени С. М. Кирова, Берёзовой роще, а также в Затулинском и Заельцовском парках. Кроме того, горки установят в парке «У моря Обского», в Сосновом бору, а также в Центральном и Первомайском парках.

Помимо этого, в столице Сибири откроются десять катков: в парке «Арена», на Михайловской набережной, в Бугринской роще, в парке имени С. М. Кирова, в Берёзовой роще, в Затулинском и Заельцовском парках, в парке «У моря Обского», в Сосновом бору и Центральном парке.

Любители катания на коньках смогут воспользоваться услугами девяти прокатов, расположенных в тех же самых местах, кроме парка им. Кирова.

Также жители и гости города смогут взять напрокат лыжи в пяти локациях: Берёзовая роща, «У моря Обского», Сосновый бор, парк «Арена» и Бугринская роща.