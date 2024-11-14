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Город Новогодний сезон: в Новосибирске в декабре установят 18 бесплатных горок — где можно будет покататься

Новогодний сезон: в Новосибирске в декабре установят 18 бесплатных горок — где можно будет покататься

Кроме того, в городе откроют 10 катков

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9 комментариев

Горки установят в 11 городских парках

В Новосибирске с декабря начнётся новогодний сезон — откроются праздничные площадки, катки и бесплатные горки. Об этом рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, в этом году запланирован ряд мероприятий, включая открытие главной резиденции Снежной бабы в концертном комплексе имени Маяковского, которая будет работать до 8 января.

— 1 декабря состоится открытие новогодних пространств на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах, на Михайловской набережной и в парке «Арена». 21 и 22 декабря в районах города откроются новогодние ёлки с участием сказочного персонажа — Снежной бабы, — рассказали в мэрии.

В Новосибирске откроют 18 бесплатных горок: 11 маленьких и 7 больших. Они будут располагаться в парке «Арена», на Михайловской набережной, в Бугринской роще, парке имени С. М. Кирова, Берёзовой роще, а также в Затулинском и Заельцовском парках. Кроме того, горки установят в парке «У моря Обского», в Сосновом бору, а также в Центральном и Первомайском парках.

Помимо этого, в столице Сибири откроются десять катков: в парке «Арена», на Михайловской набережной, в Бугринской роще, в парке имени С. М. Кирова, в Берёзовой роще, в Затулинском и Заельцовском парках, в парке «У моря Обского», в Сосновом бору и Центральном парке.

Любители катания на коньках смогут воспользоваться услугами девяти прокатов, расположенных в тех же самых местах, кроме парка им. Кирова.

Также жители и гости города смогут взять напрокат лыжи в пяти локациях: Берёзовая роща, «У моря Обского», Сосновый бор, парк «Арена» и Бугринская роща.

Ранее НГС писал о том, как украсят Новосибирск к Новому году-2025.

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Комментарии
9
С левого берега
37 минут
Как это звучит то... Бесплатные горки...
Урлулуууу
29 минут
Самая четкая горка, была в академе,у ДК Академия,может кто помнит,лет много назад. Она была прям длинная длинная и лютая,как щас помню,вечером все в огнях,после второй смены там толпы народа собирались,было время.
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