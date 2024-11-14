Световые шары и Волшебный лес: как украсят Новосибирск перед Новым годом-2025

На улице Ленина в створе площади Ленина планируется установить арку «Входная группа» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В преддверии Нового года скверы и улицы Новосибирска украсят яркими светодиодными инсталляциями и декоративными элементами. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

По информации муниципалитета, главная ёлка города заискрится огнями в Театральном сквере, где на центральной аллее будет установлена композиция из световых арок. По обе стороны от ёлки расположатся арки «Волшебный лес», а деревья будут наряжены гирляндами и сверкающими звездами, добавляя уюта и сказочности для прохожих.

Не менее эффектным станет оформление Первомайского сквера, где появится «Светодиодный фонтан». Аллеи украсят светодиодные гирлянды и декоративные элементы, среди которых световые шары, тоннели и снежинки.

— На улице Ленина в створе площади Ленина планируется установить арку «Входная группа», а на самой улице Ленина, по обеим сторонам улицы, будут установлены опоры, на которых будет смонтирован световой потолок. Также новогоднее оформление на улице Ленина дополнится инсталляциями Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов, которые представят коммерческие организации города, — рассказали НГС в мэрии Новосибирска.

Улица Ленина уже традиционно будет украшена световым потолком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Создание неповторимой атмосферы продолжится в парке «Арена», где в центральной части «Снежинки» будет установлена цифровая ёлка. Входная группа со стороны визит-центра преобразится с помощью световой конструкции «Северное сияние» и купола «Дерево желаний».

Завершить все работ по оформлению города планируется к 1 декабря. Демонтировать украшения начнут с 31 января.