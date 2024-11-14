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Город Световые шары и Волшебный лес: как украсят Новосибирск перед Новым годом-2025

Световые шары и Волшебный лес: как украсят Новосибирск перед Новым годом-2025

Завершить украшение города планируется к 1 декабря

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3 комментария

На улице Ленина в створе площади Ленина планируется установить арку «Входная группа»

В преддверии Нового года скверы и улицы Новосибирска украсят яркими светодиодными инсталляциями и декоративными элементами. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

По информации муниципалитета, главная ёлка города заискрится огнями в Театральном сквере, где на центральной аллее будет установлена композиция из световых арок. По обе стороны от ёлки расположатся арки «Волшебный лес», а деревья будут наряжены гирляндами и сверкающими звездами, добавляя уюта и сказочности для прохожих.

Не менее эффектным станет оформление Первомайского сквера, где появится «Светодиодный фонтан». Аллеи украсят светодиодные гирлянды и декоративные элементы, среди которых световые шары, тоннели и снежинки.

— На улице Ленина в створе площади Ленина планируется установить арку «Входная группа», а на самой улице Ленина, по обеим сторонам улицы, будут установлены опоры, на которых будет смонтирован световой потолок. Также новогоднее оформление на улице Ленина дополнится инсталляциями Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов, которые представят коммерческие организации города, — рассказали НГС в мэрии Новосибирска.

Улица Ленина уже традиционно будет украшена световым потолком

Создание неповторимой атмосферы продолжится в парке «Арена», где в центральной части «Снежинки» будет установлена цифровая ёлка. Входная группа со стороны визит-центра преобразится с помощью световой конструкции «Северное сияние» и купола «Дерево желаний».

Завершить все работ по оформлению города планируется к 1 декабря. Демонтировать украшения начнут с 31 января.

Ранее НГС писал о том, что мэрия назвала сроки установки главной новогодней елки Новосибирска.

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Комментарии
3
Я_ИНАЯ
20 минут
В магазинах уже устанавливают ёлки. Я считаю, что делают это преждевременно. Надоест вся эта мишура к Новому году, осточертеет даже. Тут меня на работе ещё озадачили - просят украсить новогоднюю ёлку, как человека, понимающего толк в красоте, стиле ...да и вообще, кто, если не я... Мне, как всегда, больше всех надо..🧨🎄🎄🎄🧨
Гость
8 минут
Всё божья Роса! А милявская засветится? А гробики обновили? А каток зальют B-Nord-ом? А пилормония участвует? А Lапоть будет скакать по сцене со словами: "Я деТ Мороз"? А аероекспресс запустят в ТолмачевА в новом году? А...
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