«Выезжайте раньше, чтобы не опоздать»: новосибирцы в 6 утра встали в пробку на Октябрьском мосту

Дорога через мост займет больше времени, чем обычно Источник: Рихарда Лем











Утром в пятницу, 1 ноября, Октябрьский мост в Новосибирске встал в глухую пробку. Крайняя правая полоса на мосту была закрыта из-за ремонтных работ. Ситуацию обсудили в 2ГИС.

— Ну что опять такое-то?! — возмутилась Юлия С.

— Асфальт кладут, выезжайте пораньше, чтобы не опоздать, — написал Петр Н.

— Как будто-то другого времени нет для укладки асфальта, — ответила Диана.

Мост окрашен на карте в бордовый и красный цвета Источник: скриншот с 2ГИС











Отметим, что пробки в Новосибирске на 7:15 1 ноября оцениваются на 2 балла.

В пресс-центре мэрии ранее сообщали, что движение на мосту ограничат в период с 25 по 28 октября с 23:00 до 05:00. В этот период для проезда останется лишь по одной полосе в каждом направлении. Ограничения связаны с асфальтированием дороги. Работы выполнит «СК Дороги Сибири», компания также пыталась отремонтировать Димитровский мост, но с подрядчиком разорвали контракт.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

По данным мэрии, устройство нового асфальта обеспечит бесшовное соединение полос и беспрепятственное движение транспорта по Октябрьскому мосту в зимний период.

— После выполнения этих работ и монтажа металлического барьерного ограждения будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам сооружения, — сообщили в городской администрации.

Власти просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками дорожного движения и соблюдать правила.