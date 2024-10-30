Тихий уголок: власти Новосибирска показали проект карманного сквера на месте старейшего ДК на левом берегу

В зеленой зоне высадят растения и установят лавочки Источник: «Зеленый Новосибирск»

На месте старейшего Дома культуры им. Клары Цеткин на левом берегу Новосибирска решили разбить сквер. Проект карманной зеленой зоны показала мэрия.

Благоустроить территорию решили по инициативе местных жителей и депутатов. На территории планируют разместить спортивную площадку с уличными тренажерами и создать транзитный карманный сквер.

Власти придумали обустроить твердые покрытия, установить скамьи и урны, высадить деревья, кустарники, благоустроить цветники. Дизайн-проект разработала компания «Зеленое строительство».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Зеленое строительство» образовано в 2020 году. Генеральным директором числится Татьяна Хохлова, учредителем — Татьяна Хлыбова. На конец 2023 года выручка организации составила 84,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 45,2 миллиона рублей. Недавно компания выиграла торги на благоустройство эко-парка «Обской».

Планируется, что на территории будет несколько мест для отдыха Источник: «Зеленый Новосибирск»











Здание ДК им. Клары Цеткин построили в 1931–1933 годах, первоначально в нём размещалась фабрика-кухня, а затем — клуб завода, который стал первым в левобережье. До закрытия на реконструкцию в здании работал театр «На левом берегу», затем ему выделили помещение в Доме радио. В 2012 году на ремонт планировали потратить 600 миллионов рублей.

Но позже заговорили о сносе, например, об этом говорил мэр Анатолий Локоть, по его словам оно находилось в плохом техническом состоянии. Эксперты решили, что восстановить здание невозможно, в том числе, из-за того, что он находится внутри жилого квартала.

В 2023 году объявили аукцион на снос здания, а мэрия объяснила, что на его месте появится зеленая зона.

Возможно, появится и спортивная площадка Источник: «Зеленый Новосибирск»

Обсуждение проекта проходит в онлайн-режиме, на сайте «Зеленый Новосибирск» можно высказать свои пожелания по поводу реконструкции территории до 12 ноября.

Первым делом власти проведут земляные работы на территории сквера, демонтируют существующие покрытия и вырубят поросли клена.