«Ад могут принести только черти»: новосибирцы поругались с мэрией из-за парка «Усть-Тула» — что их не устроило

Парк «Усть-Тула» протянется от нового ЛДС до «Бугринской рощи» Источник: телеграм-канал «Зеленый Новосибирск»

Новосибирцам показали концепцию центральной части огромного парка «Усть-Тула», который протянется от парка «Арена» у нового ЛДС до Бугринской рощи. Первая очередь — ядро зеленой зоны с поселением, острогом, верфью, башнями для наблюдения за птицами и другими активностями. Пока для нее только разрабатывают концепцию, дизайн-проект покажут позже, но новосибирцев, живущих поблизости, уже сейчас беспокоит вопрос заезда в парк. Они переживают, что возле их домов появится дополнительный трафик, от которого не спасут ни шлагбаумы, ни другие ограничения. Корреспондент НГС побывала на обсуждении первой очереди нового парка и узнала, чем недовольны жители и как их успокаивают разработчики.

«Парк будет сам себя строить»

Проектом парка площадью 135 га уже третий год занимается целая команда разработчиков. Концепцию всего массива презентовали горожанам в прошлом году, затем внесли изменения в градостроительные документы, чтобы всю территорию отнести к зеленой зоне.

Двухчасовое обсуждение первой очереди парка прошло 22 октября, и началось оно напряженно: горожане то и дело перебивали выступающих, делали замечания, просили представиться, требовали огласить регламент, не желая слушать приветственное слово.

В концепции разделили тихие и активные зоны Источник: проект парка «Усть-Тула»











Сейчас команда, по словам главного эксперта проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Александры Архиповой, готовит дизайн-проект первой очереди — ядра парка. Показать его планируют в следующем году. Разработчики предлагают внутри парка сделать эко-тропы — какие именно и как они пройдут, станет понятно позже. Главное, на чем основывались архитекторы — проектирование с учетом ландшафта, чтобы улучшить или хотя бы не ухудшить сложившуюся систему.

— Решение о прокладке дорог мы рассматривали с учетом рельефа, чтобы меньшее количество троп попадало на затапливаемые участки, — объяснила Александра Архипова.

Первая очередь парка — центральная часть с разного рода активностями Источник: проект парка «Усть-Тула»

В парке, отмечает эксперт, есть проблема подтопления и затопления. В «Арене» из-за этого дорожки подняли выше газона, но в «Усть-Туле» так делать не хотят, потому что парк все-таки природный.

— При подтоплении у нас размываются берега Тулы, падают деревья — берега придется укреплять, — объясняет Александра Архипова. — Также есть проблема талых и ливневых вод, которые сбегают со склона, мы предлагаем создать водосборный канал.

Ширина канала может составить 20 м, длина — примерно 750 м. Перед его проектированием архитекторы проработают вопрос с экспертами, так что пока его строительство не утверждено. Но именно канал может отделить благоустроенную, активную часть парка от природной.

Площадь проектируемого парка — 135 га Источник: проект парка «Усть-Тула»

На нетронутой более 90 лет территории сформировался уже свой мир: здесь выявили 97 видов птиц, шесть из них — краснокнижные. Эксперты полагают, что разнообразие птиц может оказаться шире.

— Мы считаем, что важно наблюдать за птицами, поэтому на территории парка предлагаем построить специальные птичьи башни разной высоты. Встроить их можно в существующие тополевые массивы, — отметила Александра Архипова.

Первая очередь в устье реки Тула станет активной частью парка, людям там будет чем заняться помимо прогулок по лесу. Все участки, где появятся какие-либо объекты, исторически открытые, на них почти нет деревьев, а те которые есть — сохранят. Например, постройки разместят на месте стрелкового клуба и лодочной базы.

Центральная часть парка будет его событийным центром Источник: проект парка «Усть-Тула»











На берегу появится ресторан-музей сибирского пивоварения, который придумали расположить на дебаркадере. Чуть дальше запланировали ял-клуб (ял — легкая парусная или гребная лодка), но перед тем, как его утвердить в дизайн-проекте, разработчики посоветуются с гидрологами.

Событийная поляна займет 7 га — это примерно как весь Нарымский сквер. Может появиться на территории и экстрим-парк со скалодромом — жителям решение кажется шумным, но участок и так уже используют для активных игр.

В первой очереди также запланирован исторический парк: в него войдут острог для реконструкторов на острове площадью в 0,6 га, слобода и верфь. Слобода — модельное сибирское поселение, типичная для Новосибирска усадьба с мельницами, пожарным амбаром с каланчой и другими зданиями.

Верфь при этом разделят на три зоны: сельскохозяйственную, ремесленную и общественно-событийную. В первой будут заниматься промыслом и разместят огород, где можно выращивать солод. Он может стать исторической тропой, пройдя по которой, можно будет увидеть весь цикл производства пива: от выращивания сырья до завода пивоварения и ресто-музея.

Здесь также хотят разместить чайный домик и луг с медоносными травами. Также на территории верфи предлагают заниматься современным судостроением и учиться работать с деревом.

Из новых идей — промысел корзинщиков. В Сибири подобное было хорошо развито, говорит Александра Архипова, и разработчики предлагают высаживать ивы, срезать их и плести разного рода арт-объекты. Появится место и для ремесленников: например, в парке можно будет покупать изделия, которые создали здесь же. Амбар с пожарной каланчой станет летним театром, а постоялый двор с кухней — рестораном, посвященным исследователям Сибири.

— Надеемся, что парк будет сам себя строить с помощью энтузиастов. Например, люди научатся варить краску на водной основе и тут же будут красить объекты, которые создали ремесленники, — предполагает разработчик проекта.

Транспортный коллапс и проблемы частного сектора

Обсуждение концепции началось с вопросов, которые горожане прислали заранее. Сидевшим в зале это не понравилось.

— Время тянут, вопросы вообще не нужные, а ответы долгие, — недовольно отметила одна из участниц обсуждения.

Из списка Мария Смирнова, представляющая центр управления проектами комплексного городского благоустройства, зачитала вопрос о транспортной доступности парка. Зал тут же оживился, восклицая, что вот оно — самое главное.

По словам Александры Архиповой, если из центра «Усть-Тулы» провести радиус в 1,8 км, можно попасть на остановки общественного транспорта — в том числе, на станцию метро «Спортивная».

— Внутри и снаружи парка важно развивать транспорт, каким он будет — сейчас вопрос не для нас, а для экспертов. Предлагаем также попадать в зеленую зону с воды, — отмечает Александра Архипова.

На этом вопросы о транспорте, которые прислали заранее, закончились, но это жителей не устроило. Первое, что спросил один из присутствующих Сергей, — как люди на машине будут попадать в парк и где появятся стоянки. Как следует из ответа, продольную парковку могут организовать на технической дороге, которая пройдет в западной части парка и вдоль берега.

— Нам пока не выдали разрешение на подключение к улично-дорожной сети. Рассматривается возможность подключения дороги только к «Арене» и только к улице Аникина, со стороны Бугров у нас нет подключения, — объясняет Александра Архипова. — Заезжать можем только с двух сторон.

— Мы уже видим транспортный коллапс, когда в ЛДС проходит игра или концерт. Парк станет дополнительным местом притяжения — мы понимаем, какая адовая ситуация будет. Ад могут принести только черти, — восклицает один из жителей. — Вы, как я вижу, ими не являетесь, поэтому объясните про транспортные узлы: просчитывались ли они, чтобы гости не мешали жителям?

Попасть в парк можно будет со стороны «Арены» и со стороны «Бугринской рощи» — проехать в него через частный сектор не получится Источник: проект парка «Усть-Тула»

В спор с жителями вклинился и Игорь Долозов, который занимается проектированием и руководит проектом «Усть-Тула». Он отметил, что команда провела не одно совещание с департаментом транспорта, чтобы не допустить транспортного коллапса. Изначально хотели подключить парк к улицам Тракторной, Тульской и Социалистической, но сейчас от этой идеи отказались как раз потому, что многие поехали бы по дорогам частного сектора.

— Съезд будет с объездной дороги у «Арены», вдоль частного сектора пойдет технологический проезд, который будет ограничен. Это снизит риски транспортного коллапса в частном секторе, — говорит Игорь Долозов.

После разработки проектно-сметной документации авторы концепции проведут расчеты по транспортному моделированию, объясняет он. Жительница района Анна из зала возражает, что рассчитать нагрузку стоит заранее. Она также отметила, что событийная часть находится в ядре парка и удалена ото всех дорог, кроме частного сектора — это не логично.

Еще один участник обсуждения Никита добавляет, что жители правого берега Тулы и так страдают каждое лето — по их дорогам проезжают на машинах и проходят пешком на Бугринский пляж, а в будущем ситуация станет только хуже.

— Вы делаете узенькую полоску от ЛДСа и предполагаете, что все люди пойдут пять километров в парк — это непродуманно, — отмечает мужчина.

Авторы «Усть-Тулы» предлагают не проводить мероприятия в парке, когда есть события на ЛДС, чтобы снизить будущую нагрузку Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Игоря Долозова, проходы в парк со стороны частного сектора будут закрывать. Также планируют договориться с сервисами, которые выстраивают маршруты, чтобы они отправляли людей по дороге от «Арены». Еще больше снизить транспортную нагрузку хотят в связке с ЛДС, чтобы графики крупных мероприятий на арене и в парке не совпадали.

Разработчики несколько раз повторяют, что проехать к парку можно будет и по улице Аникина: там дорога упрется в улицу Саввы Кожевникова и в Бугринскую рощу. Машины можно оставить на уже существующих парковках, а парковки недалеко от Бугринской рощи можно расширить.

— Рано или поздно откроется станция «Спортивная» — учитывая темпы нашего проектирования, прохождения экспертизы, строительно-монтажных работ, станция откроется раньше, чем парк, — подчеркнул Игорь Долозов. — Ключевой элемент доступности парка — метро. Надеемся и на то, что запустят эффективную автобусную сеть.

Разработчики концепции парка предполагают, что посетители будут добираться до него именно на метро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На территории парка также планируется развивать и свой транспорт: например, горожане смогут пользоваться велосипедами, доезжать на лошадях (конный клуб рядом сохранят) или пользоваться другим транспортом — вопрос еще дорабатывают.

Спустя минут 20 рассуждений о транспорте, разработчики попросили задавать другие вопросы, но жителей волновали только дороги.

— По улицам частного сектора водителям будет проще бросать машины и доходить пешком до парка — это будет ближе к острогу, чем от ЛДС. Дороги заставят машинами, — убежден еще один из присутствующих.

Разработчики уверяют, что это вопрос эксплуатации, который можно будет решить в рабочем порядке. Например, перекрывать въезды, выводить охрану или полностью закрыть проходы. Все вопросы по транспортной доступности пообещали рассмотреть и после обсудить с экспертами, потому что разработчики «Усть-Тулы» не могут решить то, что находится за их зоной ответственности.

Обсуждение по итогу продлилось почти два часа, и этого времени не хватило: участники пожаловались, что не на все вопросы услышали ответы. Жители пытались задержать представителей мэрии и поговорить еще, но библиотека на территории НГТУ, где проходило обсуждение, закрывалась.

— Шлагбаум придется на улице ставить, — заключает одна из женщин уже в гардеробе.

Всю концепцию огромного парка «Усть-Тула» вы можете посмотреть в нашем материале, проект также опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск». В будущем зеленую зону могут соединить с НГТУ и развивать парк на берегах Тулы.