Обнаглевшие фуры: жители ОбьГЭСа просят избавить их от грузовиков-нарушителей на дамбе — что они творят

Проезд по дамбе ГЭС грузовикам запрещен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После последнего ДТП с участием фуры на дамбе ГЭС — в ночь на 16 октября — депутат Госдумы Александр Аксененко предложил увеличить штрафы за въезд грузовиков под запрещающие знаки. Сейчас это всего лишь 500 рублей (или 250 рублей при оплате в первые 20 дней), а в других регионах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, это пять тысяч рублей. Проблема с большегрузами не надуманная: фуры создают пробки, разрушают не предназначенные для них дороги и внутриквартальные проезды, угрожают безопасности водителей и пешеходов. Мы спросили, что об этом думают жители микрорайона, депутат горсовета и ГАИ.

Народное возмущение растет

Проблема игнорирования водителями большегрузов запрета на проезд по дамбе ГЭС и улицам Ветлужской, Новоморской и Софийской давно беспокоит жителей левобережья Советского района. В группе микрорайона ОбьГЭС в соцсети «ВКонтакте» после страшной аварии с участием фуры и предложения Аксененко развернулась бурная дискуссия.

— Чтобы фуры не проезжали через дамбу, нужно поставить рамки, тогда они точно не сунутся на дамбу, — уверена Нина Я.

Но про рамки другие комментаторы просят забыть — автобусы тогда тоже не будут проходить по высоте.

— Надо быстро действовать властям по данной проблеме. Жутко смотреть, когда они идут по нашим узким улочкам… Просто поток из этих большегрузов. Примите срочно меры, — написала в комментариях Любовь Я.

— Причем тут фура? Зимой вон легковушки столкнулись, была многочасовая пробка. И пробки обычно не из фур, а из легковушек. И аварии 90% легковушки провоцируют. Нет нормального движения, нет нормальных дорог. Конечно, легче же валить все на фуры, чем городом заниматься. Прокатитесь, товарищ депутат, по улице Арбузова в «Щ» — тоже фуры виноваты, когда там из колеи в яму выносит? — не согласна с предыдущими ораторами Алла Липеева.

Отметим, что в мае 2023 года жители ОбьГЭСа даже провели пикет против движения фур, в том числе они просили депутатов Госдумы инициировать повышение штрафов для большегрузов.

Пикет прошел в мае 2023 года Источник: фото Ильи Степанова, разместил Антон Бурмистров в своих соцсетях











Депутат Антон Бурмистров, представляющий в горсовете интересы жителей ОбьГЭСа, идею с рамками тоже считает сомнительной.

— Ограничитель по высоте — спорное решение. Чиновники говорят, что нет юридических оснований. Кроме того, это проблемы для автобусов, техники дорожников и других спецмашин (например, пожарные «Уралы»), — подчеркивает Антон Бурмистров.

Бурмистров не раз поднимал этот вопрос в горсовете, отмечая, что кроме пробок и ДТП, есть и другие последствия. К примеру, страдает дорожное полотно.

— На улице Ветлужской колея и выбоины на перекрестках появились во время гарантии. Скорее всего, в том числе благодаря потоку грузовиков. Но думаю, винить только грузовики — тоже не совсем правильно. Затем гарантию так и не смогли получить, ушли в суды, а часть ям отремонтировали в рамках текущего содержания в этом году, так как ездить было невозможно, — рассказал он.

Некоторые водители, не вписавшись в повороты на узких улочках, сносят световые опоры. Например, такой случай был в августе 2021 года.

В 2021 году большегруз повалил столб Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте»











— Ночью на Новоморской и Мухачева фура не влезла в поворот и завалила столб, — написали в тогда группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

А еще жители улиц, по которым ходят фуры, жалуются на тряску в домах и волнуются за безопасность своих детей.

— Здесь дети бегают, пешеходы ходят. Около нашего дома дорога даже на двухполосную не сильно похожа, там легковые-то авто с трудом разъезжаются. Повороты узкие, крутые. А фуры, бывает, заезжают к нам, застревают. Так было по зиме на повороте на Новоморскую. Или путают, или их навигатор заводит. Или они сознательно едут под знак, потому что им там проще и быстрее, — поделился с НГС житель дома №17 по улице Красноуфимская.

Камеры и штрафы не помогают

Это фото было опубликовано 10 сентября 2024 года Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте»

Бороться с нарушителями выходят экипажи ГАИ. Но оформление бумаг 30-60 минут ради такого невысокого штрафа — сомнительное мероприятие с точки зрения КПД. Кроме того, если фуры разворачивать или тормозить — это еще хуже скажется на пропускной способности дамбы.

Конечно, на плотине установлены камеры автофиксации. Но стоит отметить, что в соцсетях жители ОбьГЭСа не единожды выкладывали доказательства того, что водители фур избегают ответственности, закрывая номера. А то и вовсе гонят новые авто без номеров.

Этот снимок выложили 21 апреля 2023 года Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте»











В 2022 году на запрос депутата Антона Бурмистрова Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ответило, что за восемь месяцев в бюджет области было взыскано почти 15,5 миллионов рублей штрафов.

— Теоретически в год может быть, наверное, до 20 миллионов штрафов. За пять лет ремонт, думаю, окупается, — отметил народный избранник в разговоре с корреспондентом НГС.

Оказалось, что общая сумма выставленных штрафов за въезд грузовиков под запрещающие знаки в 2024 году составила более 45 миллионов рублей. На запрос НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что в 2024 году на дамбе ГЭС, а также на улицах Ветлужской, Новоморской и Софийской было выявлено 91335 подобных нарушений.

Поможет ли новый мост?

Еще одним возможным решением проблемы могло бы стать строительство еще одной переправы через Обь — ближе к ОбьГЭСу.

Согласно генеральному плану Новосибирска, в городе после 2030 года могут построить еще три моста. Предполагается, что их сделают в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Ближайшие к дамбе — это Матвеевский (в створе улицы Одоевского) и Нижнеельцовский (в районе Нижней Ельцовки).

— Мост в Нижней Ельцовке точно поможет решить транспортные проблемы, потому что его можно будет соединять с Южным транзитом, и за счет этого часть транспорта получится вывести за пределы Новосибирска, — ранее рассказал в разговоре с НГС Вячеслав Ашурков.

Депутат Бурмистров тоже подчеркивает, что это решение могло бы быть оптимальным. Если бы не два «но»:

— Недешёвое решение и небыстрое во времени. Могут уйти десятилетия по сегодняшним темпам строительства, — рассуждает Антон Бурмистров.

По его мнению, хотя бы один мост-дублер — пусть он на левом берегу будет выходить в районе Огурцово или Краснообска — обязательно должен иметь прямое сообщение через поля с выходом около Толмачёва на западное, омское направление.