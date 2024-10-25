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Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя

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Город Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя — календарь с датами

Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя — календарь с датами

Придется выйти на работу в следующую субботу

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8 комментариев

За 2 ноября мы уже отдохнули в апреле

В Новосибирске следующая рабочая неделя продлится шесть дней вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства. Выходными будут 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник.

В субботу, 2 ноября, придется работать из-за переноса выходного на 30 апреля. Благодаря этому мы отдыхали в майские праздники с 28 апреля до 1 мая без перерыва.

Рабочая суббота будет сокращенной. В этом году следующие дополнительные выходные будут уже в декабре — с 29 по 31 декабря. А вот суббота, 28 декабря, опять будет рабочей.

Сохраните себе календарик

История Дня народного единства уходит своими корнями еще в дореволюционные времена и связана с именами земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Что такого они сделали, что в честь этого учредили национальный праздник, и какие традиции с ним связаны, мы собрали в одном материале.

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Комментарии
8
Директор Завода (Ржака)
29 минут
Для нас, рабочего класса, в субботу выйти на работу только праздник.
Libertу
45 минут
Кто-то до мая не доживёт - соот-но 2ого ноября забесплатно отработает.
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