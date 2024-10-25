Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя — календарь с датами

За 2 ноября мы уже отдохнули в апреле Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирске следующая рабочая неделя продлится шесть дней вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства. Выходными будут 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник.

В субботу, 2 ноября, придется работать из-за переноса выходного на 30 апреля. Благодаря этому мы отдыхали в майские праздники с 28 апреля до 1 мая без перерыва.

Рабочая суббота будет сокращенной. В этом году следующие дополнительные выходные будут уже в декабре — с 29 по 31 декабря. А вот суббота, 28 декабря, опять будет рабочей.

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