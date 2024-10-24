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Город Настоящий хаммам: под Октябрьским мостом прорвало трубу — видео потопа

Настоящий хаммам: под Октябрьским мостом прорвало трубу — видео потопа

Инцидент произошел недалеко от нового ЛДС

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39 комментариев

Вода забила из трубы под мостом

Под Октябрьским мостом в Новосибирске прорвало трубу. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Вода, по данным очевидцев, забила под мостом со стороны нового ЛДС. На кадрах видно, что по дороге разлилась река, поднимается пар. Новосибирцы в комментариях шутят, что под мостом устроили водопад и настоящий хаммам.

НГС направил запрос в пресс-центре мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать ситуацию.

В СГК сообщили, что сейчас ведутся работы по устранению дефекта на теплосети под Октябрьским мостом, который обнаружен сегодня в 12:50.

— Ведутся работы по локализации дефекта и отключению теплотрассы для ремонта. До завершения локализации непродолжительное время будут снижены параметры теплоснабжения в центральной части города — обычно это занимает несколько часов. Далее нормальный режим теплоснабжения будет восстановлен, и ремонтные работы не будут оказывать влияния на подачу тепла жителям, — заверили в СГК.

Недавно НГС прогулялся по перерытому левому берегу, в этом году там активно меняют трубы, после январской аварии. Посмотрите, как выглядят дворы и улицы левобережья.

Кстати, с завтрашнего дня на Октябрьском мосту оставят только по одной полосе в каждую сторону. Ограничивать проезд будут по ночам, а работы проведет подрядчик, который не смог отремонтировать Димитровский мост.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост Прорыв трубы Труба
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