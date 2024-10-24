Настоящий хаммам: под Октябрьским мостом прорвало трубу — видео потопа

Вода забила из трубы под мостом Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Под Октябрьским мостом в Новосибирске прорвало трубу. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Вода, по данным очевидцев, забила под мостом со стороны нового ЛДС. На кадрах видно, что по дороге разлилась река, поднимается пар. Новосибирцы в комментариях шутят, что под мостом устроили водопад и настоящий хаммам.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

НГС направил запрос в пресс-центре мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать ситуацию.

В СГК сообщили, что сейчас ведутся работы по устранению дефекта на теплосети под Октябрьским мостом, который обнаружен сегодня в 12:50.

— Ведутся работы по локализации дефекта и отключению теплотрассы для ремонта. До завершения локализации непродолжительное время будут снижены параметры теплоснабжения в центральной части города — обычно это занимает несколько часов. Далее нормальный режим теплоснабжения будет восстановлен, и ремонтные работы не будут оказывать влияния на подачу тепла жителям, — заверили в СГК.

Недавно НГС прогулялся по перерытому левому берегу, в этом году там активно меняют трубы, после январской аварии. Посмотрите, как выглядят дворы и улицы левобережья.