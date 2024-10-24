Полосы на Октябрьском мосту перекроют на несколько ночей — ремонтом займется скандальный подрядчик

Шестиполосное движение должны открыть не позднее декабря Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По одной полосе в каждую сторону останется на Октябрьском мосту в Новосибирске. Ограничение введут на несколько ночей. Ремонтом асфальта займется подрядчик, который не смог отремонтировать Димитровский мост.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на мосту ограничат в период с 25 по 28 октября с 23:00 до 05:00. В этот период для проезда останется лишь по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения связаны с асфальтированием дороги. Работы выполнит «СК Дороги Сибири», компания также пыталась отремонтировать Димитровский мост, но с подрядчиком разорвали контракт.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

По данным мэрии, устройство нового асфальта обеспечит бесшовное соединение полос и беспрепятственное движение транспорта по Октябрьскому мосту в зимний период.

— После выполнения этих работ и монтажа металлического барьерного ограждения будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам сооружения, — сообщили в городской администрации.

Власти просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками дорожного движения и соблюдать правила.