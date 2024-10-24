НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 747мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Выселяют из единственного жилья
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Тупик на Петухова
Шантаж фотографиями
Как лечить герпес
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Полосы на Октябрьском мосту перекроют на несколько ночей — ремонтом займется скандальный подрядчик

Полосы на Октябрьском мосту перекроют на несколько ночей — ремонтом займется скандальный подрядчик

Ограничения начнутся завтра и продлятся до понедельника

2 322
19 комментариев

Шестиполосное движение должны открыть не позднее декабря

По одной полосе в каждую сторону останется на Октябрьском мосту в Новосибирске. Ограничение введут на несколько ночей. Ремонтом асфальта займется подрядчик, который не смог отремонтировать Димитровский мост.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на мосту ограничат в период с 25 по 28 октября с 23:00 до 05:00. В этот период для проезда останется лишь по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения связаны с асфальтированием дороги. Работы выполнит «СК Дороги Сибири», компания также пыталась отремонтировать Димитровский мост, но с подрядчиком разорвали контракт.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

По данным мэрии, устройство нового асфальта обеспечит бесшовное соединение полос и беспрепятственное движение транспорта по Октябрьскому мосту в зимний период.

— После выполнения этих работ и монтажа металлического барьерного ограждения будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам сооружения, — сообщили в городской администрации.

Власти просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками дорожного движения и соблюдать правила.

Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного срока. Завершить ремонт должны не позднее декабря.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Октябрьский мост Мост Ремонт Асфальт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Ханна Намити
57 минут
это ж каким гениальным умом нужно обладать, что бы допустить косячного подрядчика к работам???? нет слов.....
Zemb
33 минуты
то есть в черный список не добросовестных подрядчиков компания не попала, спасибо друзьям и партнёрам по распиловке
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Марина,45

Set,39

Асорн,31

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление