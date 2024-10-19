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Город Минприроды просит мэрию Новосибирска выселить хозяйку сползающего дома

Минприроды просит мэрию Новосибирска выселить хозяйку сползающего дома

Ранее берег 1-й Ельцовки ушел на два метра

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2 комментария

Участок ушел в воду уже на два метра, до дома остался примерно метр

Министерство природы Новосибирской области просит мэрию выселить хозяйку обрушающегося участка на улице 2-й Сухарной Береговой, 12 у 1-й Ельцовки. Об этом НГС сообщили в ответе на запрос.

По данным Минприроды, берег 1-й Ельцовки в месте обрушения неоднократно обследовали. Специалисты выяснили, что землю уходит в воду из-за природного руслообразования, но укрепить берег смогут только когда изымут участок и снесут все постройки.

— Предварительная стоимость выполнения мероприятий по укреплению берега реки может составить до 200 миллионов рублей, — сообщили НГС.

15 октября сотрудники проводили встречу из-за сползающих в воду домов, в министерстве решили повторно направить заявку на включение мероприятия по укреплению берега в федеральный проект «Вода России» для привлечения денежных средств. Также министерство направило обращение в мэрию с предложением переселить жителей из аварийного жилья.

НГС отправил также запрос в мэрию по ситуации.

Из-за обрушения берега на улице 2-й Сухарной Береговой, 12 власти уже ввели режим повышенной готовности. Согласно документу, жильцов должны переселить в маневренный фонд. НГС побывал на участке, где в воду ушло уже два метра земли и пообщался с жителями, которые переживают, что совсем скоро река доберется до их домов.

Позже прокуратура выяснила, что в Минприроды с 2018 года были сведения об обрушении берега реки. Министру Евгению Шестернину внесли представление.

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Берег 1-я Ельцовка Река Минприроды Обрушение берега
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Зато три многоэтажки строят ... Рядышком
Гость
4 минуты
"Выселить"??? В развалюху, без участка земли и без надежды когда-то восстановить то, что у неё было?
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