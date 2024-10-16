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Город «Просят отпечатки пальцев»: в доме на Немировича-Данченко приклеили объявление о лже-полицейских

«Просят отпечатки пальцев»: в доме на Немировича-Данченко приклеили объявление о лже-полицейских

В Новосибирске жителей одного из домов предупредили о лже-полицейских

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Новосибирцы подозревают, что сотрудниками полиции могут представляться мошенники

Жителей Новосибирска предупредили о подозрительных людях, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции.

Объявление с предупреждением появилось на подъезде дома №120/3 по улице Немировича-Данченко, рассказали редакции НГС читатели.

— Они при себе имеют документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел. Утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей переписи населения, — говорится в тексте объявления.

Жителей призывают быть бдительными

Отмечается, что «полицейские» просят сделать фотографии и снять отпечаток пальца. При себе незнакомцы имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов.

— Дверь не открывать! В дом не впускать. Возможно совершение краж и мошенничества, — предупреждают новосибирцев.

Корреспондент НГС связался с организацией, обслуживающей дом — ТСЖ «Наш дом №120/3». Представители товарищества объяснили, что это объявление распространяется по социальным сетям — конкретно в этом доме таких инцидентов не было.

— Просто наклеили объявление, чтобы люди были более бдительными, — сказали в ТСЖ.

НГС запросил комментарий в пресс-службе регионального МВД – в ведомстве попросили отправить официальный запрос. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал, как банкиры выявили новую схему мошенничества: жертвы — новосибирцы с ипотекой

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Новосибирск Полиция МВД Мошенники
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Только дурак может попасться на эту удочку.
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