Из дептранса в Гормост: что известно о новом главе новосибирских мостовиков — его по ошибке упоминали в деле о взятках

Сергей Эпов покинул предыдущую должность в конце сентября Источник: mintrans.nso.ru











В МКУ Новосибирска «Гормост» сменилось руководство. Главой учреждения стал Сергей Эпов — ранее он занимал должность начальника управления автодорог.

Информацию об этом НГС подтвердили в мэрии Новосибирска. Известно, что Сергей Эпов покинул предыдущую должность 27 сентября. Его назначили на пост руководителя МКУ «Гормост» 1 октября.

Сергей Эпов родился в 1978 году в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В 2000 году он окончил СГУПС с квалификацией «инженер путей сообщения» по специальности «мосты и транспортные тоннели».

Начал свою карьеру с мастера, прораба участка по ремонту искусственных сооружений ООО ПСУ 4 «НМС», был главным инженером и замглавного инженера в нескольких компаниях. С 2010 по 2021 год Эпов работал главным специалистом, консультантом, заместителем начальника управления дорожного комплекса Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В более поздние годы, с 2021 по 2022 год, Сергей Эпов являлся директором ООО «Спецтехаренда». В мае 2022 года он приступил к работе в должности замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальника управления автодорог мэрии Новосибирска.

Несколько лет назад из-за ошибки в пресс-релизе СК Сергея Эпова упомянули в уголовном деле о взятках в ТУАД. В первоначальном сообщении ведомства говорилось, что он — якобы уволенный начальник управления дорожного хозяйства Минтранса. При этом сам Эпов рассказал НГС, что ушел по собственному желанию.

Позже следователи сообщили, что произошла ошибка, но работа Сергея Эпова в рамках уголовного дела в 2021 году проверялась.

С 2010 по 2021 год Сергей Эпов был главным специалистом, консультантом, заместителем начальника управления дорожного комплекса Минтранса Новосибирской области.