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Политика В Новосибирске назначили нового главу департамента строительства — он работал на Сахалине

В Новосибирске назначили нового главу департамента строительства — он работал на Сахалине

Чиновник уже приступил к работе

3 029
27 комментариев

О назначении стало известно сегодня

В Новосибирске назначили нового начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Им стал Евгений Улитко. Он также будет исполнять обязанности заместителя мэра.

Распоряжение об этом подписал глава города Максим Кудрявцев. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, Евгений Улитко родился в Бердске, в 2004 году закончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Начинал работать мастером в компаниях Новосибирска и Южно-Сахалинска.

Евгений Улитко руководил архитектурно-строительной инспекцией

— С 2007 года он работал в мэрии Новосибирска, трудился в управлении архитектурно-строительной инспекции, возглавлял профильный отдел министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области. В последние годы занимал должность начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии. Евгения Владимировича очень хорошо знают в отрасли, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

К работе на новой должности Евгений Улитко приступил 24 сентября.

Ранее пост начальника департамента строительства занимал Алексей Кондратьев. Он официально уволился 16 сентября. НГС пообщался с экспертами в сфере строительства о его фигуре и выяснил, почему он мог покинуть должность.

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Комментарии
27
Живущий в Сибири
1 час
И этот станет таким же...
За державу обидно!
15 минут
А Кондратьев с чистой совестью и на свободе????
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