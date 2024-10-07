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Город эксклюзив «Нужно было все»: новосибирцы сделали более 40 тысяч покупок на белорусской ярмарке — сколько они потратили

«Нужно было все»: новосибирцы сделали более 40 тысяч покупок на белорусской ярмарке — сколько они потратили

Сейчас есть данные за 6 дней работы ярмарки

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38 комментариев

Покупатели готовы были ждать в очередях

В Новосибирске за шесть дней работы белорусской ярмарки новосибирцы совершили более 40 тысяч покупок. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

— По имеющейся информации, товарооборот ярмарки за 6 ярмарочных дней составил около 46 миллионов рублей, это более 40 тысяч покупок. Востребованы среди покупателей все группы товаров, реализуемых на ярмарке, о чем свидетельствуют большой поток покупателей, а также очереди за товарами, — говорится в ответе.

Ярмарка действительно вызвала большой ажиотаж среди покупателей. Она работала с 27 сентября по 6 октября, и ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием.

Сегодня, 7 октября, площадка уже опустела.

НГС посетил белорусскую ярмарку в первый день ее работы 27 сентября. Прочитайте в отдельном материале, как прошло открытие мероприятия и что там можно было купить, а главное, за сколько.

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Комментарии
38
МамаМия
49 минут
солярка , зарплата , суточные .. это куда ..
Bream
38 минут
так и чё в итоге - сколько они потратили то?
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