«Нужно было все»: новосибирцы сделали более 40 тысяч покупок на белорусской ярмарке — сколько они потратили

Покупатели готовы были ждать в очередях Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске за шесть дней работы белорусской ярмарки новосибирцы совершили более 40 тысяч покупок. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

— По имеющейся информации, товарооборот ярмарки за 6 ярмарочных дней составил около 46 миллионов рублей, это более 40 тысяч покупок. Востребованы среди покупателей все группы товаров, реализуемых на ярмарке, о чем свидетельствуют большой поток покупателей, а также очереди за товарами, — говорится в ответе.

Ярмарка действительно вызвала большой ажиотаж среди покупателей. Она работала с 27 сентября по 6 октября, и ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием.

Сегодня, 7 октября, площадка уже опустела.