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Город Готовы ждать за забором: белорусская ярмарка работает в Новосибирске шестой день — толпа еще до открытия

Готовы ждать за забором: белорусская ярмарка работает в Новосибирске шестой день — толпа еще до открытия

Горожане выстроились в очередь, чтобы попасть на ярмарку первыми

1 005
10 комментариев

Десятки горожан собрались за забором

Утром, 2 октября, новосибирцы выстроились в очередь на входе на белорусскую ярмарку еще до открытия. Люди ждут за забором, чтобы попасть первыми.

Белорусскими товарами торгуют уже шестой день, ярмарка работает с 27 сентября по 6 октября с 10:00 до 19:00. Палатки развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. Продукцию привезли 18 предприятий.

Ярмарка по-прежнему вызывает ажиотаж, очередь собралась примерно в 9:50.

Горожане ждут, когда их запустят на ярмарку

НГС уже писал, что можно купить на ярмарке. Из-за ажиотажа часть горожан раскритиковала подобный интерес, а другие новосибирцы объяснили, почему не стоит набрасываться с замечаниями на гостей ярмарки.

А вы уже сходили на ярмарку?

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Комментарии
10
39832
17 минут
Обратите внимание: продавцы округляют сумму, один раз на 1 рубль, второй раз на 3 рубля!!!! Сказала: зачем округляете? В ответ сказали: у нас пакеты платные, вот и округляем. Капец, расходный материал платный!? И так за сам товар миллионы соберут, так ещё и за пакеты накручивают. Не приятно.
mysterious9
7 минут
Не понимаю этого ажиотажа. Вокруг полно беларусских магазинов.
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