Готовы ждать за забором: белорусская ярмарка работает в Новосибирске шестой день — толпа еще до открытия

Утром, 2 октября, новосибирцы выстроились в очередь на входе на белорусскую ярмарку еще до открытия. Люди ждут за забором, чтобы попасть первыми.
Белорусскими товарами торгуют уже шестой день, ярмарка работает с 27 сентября по 6 октября с 10:00 до 19:00. Палатки развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. Продукцию привезли 18 предприятий.
Ярмарка по-прежнему вызывает ажиотаж, очередь собралась примерно в 9:50.
НГС уже писал, что можно купить на ярмарке. Из-за ажиотажа часть горожан раскритиковала подобный интерес, а другие новосибирцы объяснили, почему не стоит набрасываться с замечаниями на гостей ярмарки.
А вы уже сходили на ярмарку?