Готовы ждать за забором: белорусская ярмарка работает в Новосибирске шестой день — толпа еще до открытия

Десятки горожан собрались за забором Источник: читательница НГС











Утром, 2 октября, новосибирцы выстроились в очередь на входе на белорусскую ярмарку еще до открытия. Люди ждут за забором, чтобы попасть первыми.

Белорусскими товарами торгуют уже шестой день, ярмарка работает с 27 сентября по 6 октября с 10:00 до 19:00. Палатки развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. Продукцию привезли 18 предприятий.

Ярмарка по-прежнему вызывает ажиотаж, очередь собралась примерно в 9:50.

Горожане ждут, когда их запустят на ярмарку Источник: читательница НГС











НГС уже писал, что можно купить на ярмарке. Из-за ажиотажа часть горожан раскритиковала подобный интерес, а другие новосибирцы объяснили, почему не стоит набрасываться с замечаниями на гостей ярмарки.