Остались только коробки: как выглядит площадь Ленина после белорусской ярмарки — фото

Ярмарка работала на этом месте 10 дней Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждение и торговые палатки. Вчера, 6 октября, здесь завершилась белорусская ярмарка. Она работала с 27 сентября и ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием. А в течение дня к палаткам было крайне сложно подойти.

Сейчас с площади уже убрали все палатки, ограждение и даже временные туалеты. Пока пространство свободно — на парковку запустили только две машины. Еще не убрали контейнеры с остатками коробок и другого мусора.

С площадки пока не убрали контейнеры Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Временных туалетов уже нет Источник: Александра Бруня / NGS.RU









