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Город Остались только коробки: как выглядит площадь Ленина после белорусской ярмарки — фото

Остались только коробки: как выглядит площадь Ленина после белорусской ярмарки — фото

Пока машины на парковку не запустили

2 445
12 комментариев

Ярмарка работала на этом месте 10 дней

В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждение и торговые палатки. Вчера, 6 октября, здесь завершилась белорусская ярмарка. Она работала с 27 сентября и ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием. А в течение дня к палаткам было крайне сложно подойти.

Сейчас с площади уже убрали все палатки, ограждение и даже временные туалеты. Пока пространство свободно — на парковку запустили только две машины. Еще не убрали контейнеры с остатками коробок и другого мусора.

С площадки пока не убрали контейнеры

Временных туалетов уже нет

НГС посетил белорусскую ярмарку в первый день ее работы 27 сентября. Прочитайте в отдельном материале, как прошло открытие мероприятия и что там можно было купить, а главное за сколько.

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Комментарии
12
Татьяна 53
1 час
Вчера могли бы весь мусор убрать, не так его и много
Mr. President
1 час
гг, цирк уехал - разруха осталась
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