Остались только коробки: как выглядит площадь Ленина после белорусской ярмарки — фото

В Новосибирске с площади Ленина убрали ограждение и торговые палатки. Вчера, 6 октября, здесь завершилась белорусская ярмарка. Она работала с 27 сентября и ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием. А в течение дня к палаткам было крайне сложно подойти.
Сейчас с площади уже убрали все палатки, ограждение и даже временные туалеты. Пока пространство свободно — на парковку запустили только две машины. Еще не убрали контейнеры с остатками коробок и другого мусора.
НГС посетил белорусскую ярмарку в первый день ее работы 27 сентября. Прочитайте в отдельном материале, как прошло открытие мероприятия и что там можно было купить, а главное за сколько.