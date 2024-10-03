«Холода на следующей неделе»: сколько домов в Новосибирске не подключены к теплу и где больше проблем

Проблемы с теплом возникли из-за бесхозных сетей, аварий и безответственных собственников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца сегодняшнего дня — 3 октября. На особый контроль поставили Дзержинский район — там больше всего проблем на сетях. Об этом заявил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков во время заседания городского штаба по отопительному сезону.

На 12:00 сегодняшнего дня, по словам начальника департамента, из 8299 домов подключено 8248. Управляющим компаниям поручили принять все меры для запуска и перезапуска домов, там, где нет аварий на теплосетях.

— В этом году нам очень сильно помогает погода, плюсовые температуры, при этом сроки были предостаточные, чтобы решить вопросы в домах. Сегодня до конца дня надо отработать все заявки, которые поступают в ЖЭУ по факту стояков, батарей. От районов я должен получить информацию сегодня, что все дома запущены, — заявил Дмитрий Зайков. — Со следующей недели уже начинаются холода, никому не надо, чтобы начались митинги.

Самый критичный район, отметил начальник департамента — Дзержинский. Там к теплу не подключены 32 дома, из-за того, что при запуске отопления произошли порывы на внутриквартальных сетях. Дмитрий Зайков сообщил, что все работы на сетях специалисты «НТСК» должны завершить до конца сегодняшнего дня, а завтра утром управляющие компании подключат здания к теплу.

В остальных районах ситуация менее критичная, чаще всего отопление не подключено там, где сети бесхозные.

— У некоторых сетей есть собственники, с ними работаем вплоть до прокуратуры, потому что они не принимают меры. К сожалению, собственники не являются ни теплоснабжающими организациями, ни управляющими компаниями, — рассказал Дмитрий Зайков.