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Город Отопительный сезон 2024/2025 «Холода на следующей неделе»: сколько домов в Новосибирске не подключены к теплу и где больше проблем

«Холода на следующей неделе»: сколько домов в Новосибирске не подключены к теплу и где больше проблем

Управляющим компаниям приказали дать отопление всем домам до конца дня

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22 комментария

Проблемы с теплом возникли из-за бесхозных сетей, аварий и безответственных собственников

Управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца сегодняшнего дня — 3 октября. На особый контроль поставили Дзержинский район — там больше всего проблем на сетях. Об этом заявил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков во время заседания городского штаба по отопительному сезону.

На 12:00 сегодняшнего дня, по словам начальника департамента, из 8299 домов подключено 8248. Управляющим компаниям поручили принять все меры для запуска и перезапуска домов, там, где нет аварий на теплосетях.

— В этом году нам очень сильно помогает погода, плюсовые температуры, при этом сроки были предостаточные, чтобы решить вопросы в домах. Сегодня до конца дня надо отработать все заявки, которые поступают в ЖЭУ по факту стояков, батарей. От районов я должен получить информацию сегодня, что все дома запущены, — заявил Дмитрий Зайков. — Со следующей недели уже начинаются холода, никому не надо, чтобы начались митинги.

Самый критичный район, отметил начальник департамента — Дзержинский. Там к теплу не подключены 32 дома, из-за того, что при запуске отопления произошли порывы на внутриквартальных сетях. Дмитрий Зайков сообщил, что все работы на сетях специалисты «НТСК» должны завершить до конца сегодняшнего дня, а завтра утром управляющие компании подключат здания к теплу.

В остальных районах ситуация менее критичная, чаще всего отопление не подключено там, где сети бесхозные.

— У некоторых сетей есть собственники, с ними работаем вплоть до прокуратуры, потому что они не принимают меры. К сожалению, собственники не являются ни теплоснабжающими организациями, ни управляющими компаниями, — рассказал Дмитрий Зайков.

НГС активно следит за отопительным сезон этого года, все новости по теме вы можете прочитать в этом сюжете. Вчера фотокорреспондент прогулялся по разрытому левому берегу, там теплосети ремонтируют активнее всего, после январской аварии.

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Комментарии
22
illiya
20 минут
Станиславского, 11 -ни воды горячей, не тепла...! Хуже, НИКОГДА не было!
265831582
7 минут
Хуже УК "Партнер" никого нет. В доме дубак, диспетчер врет каждый раз разное. Сегодня сообщили об отключении с 10 до 17 отопления на Горском, 48. Его не подключили еще, какое может быть отключение.
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