Она будет намного больше: куда будет расширятся Михайловская набережная — ответ мэрии

В Новосибирске Михайловскую набережную планируют продлить в сторону микрорайона «Европейский берег». Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
По Генеральному плану Новосибирска набережная реки Обь занимает намного больше места, чем сейчас. Но сколько будет стоить новый этап строительства набережной — неизвестно. Проектирование и поиск подрядной организации пока в разработке.
Также в мэрии добавили, что департамент культуры и спорта города не получал предложение о строительстве речного вокзала от ООО «Речфлот». Пока на набережной строить вокзал не планируют.
В конце сентября с проектом строительства вокзала для речного транспорта выступил исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров.
Сейчас власти больше говорят о строительстве набережной на левом берегу, от Димитровского моста до устья реки Ельцовка-2. Но на этом участке расположены пескобазы. На расторжение договоров с ними уйдет около года.