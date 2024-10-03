Она будет намного больше: куда будет расширятся Михайловская набережная — ответ мэрии

Реконструкцию основной части Михайловской набережной закончили в 2018 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске Михайловскую набережную планируют продлить в сторону микрорайона «Европейский берег». Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По Генеральному плану Новосибирска набережная реки Обь занимает намного больше места, чем сейчас. Но сколько будет стоить новый этап строительства набережной — неизвестно. Проектирование и поиск подрядной организации пока в разработке.

Также в мэрии добавили, что департамент культуры и спорта города не получал предложение о строительстве речного вокзала от ООО «Речфлот». Пока на набережной строить вокзал не планируют.

В конце сентября с проектом строительства вокзала для речного транспорта выступил исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров.