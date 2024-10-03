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Город Она будет намного больше: куда будет расширятся Михайловская набережная — ответ мэрии

Она будет намного больше: куда будет расширятся Михайловская набережная — ответ мэрии

Новый участок должен соединить два благоустроенных пространства

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15 комментариев

Реконструкцию основной части Михайловской набережной закончили в 2018 году

В Новосибирске Михайловскую набережную планируют продлить в сторону микрорайона «Европейский берег». Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По Генеральному плану Новосибирска набережная реки Обь занимает намного больше места, чем сейчас. Но сколько будет стоить новый этап строительства набережной — неизвестно. Проектирование и поиск подрядной организации пока в разработке.

Также в мэрии добавили, что департамент культуры и спорта города не получал предложение о строительстве речного вокзала от ООО «Речфлот». Пока на набережной строить вокзал не планируют.

В конце сентября с проектом строительства вокзала для речного транспорта выступил исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров.

Сейчас власти больше говорят о строительстве набережной на левом берегу, от Димитровского моста до устья реки Ельцовка-2. Но на этом участке расположены пескобазы. На расторжение договоров с ними уйдет около года.

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Комментарии
15
Zemb
24 минуты
на одни проекты списывают бабло, то метро проектируют, то набережные, развязки на ельцовке, ещё кучу всего ..но до дела не доходит. .Кто то хорошо получает от проектных организаций. 😎
Leklerk
22 минуты
"Но сколько будет стоить новый этап строительства набережной — неизвестно". И сколько он будет длится тоже неизвестно. И завершится ли он тоже.
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