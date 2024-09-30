Остановки во времени: от монументальных шедевров до стекла и стали — где в Новосибирске найти необычные павильоны для пассажиров

Вход в Ефремовский сквер, который по совместительству служил остановкой общественного транспорта Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске массово устанавливают новые остановки общественного транспорта — они сменили уже немало дешевых павильонов из профлиста, которые по какому-то недоразумению появлялись даже в самом центре города. Это уже не первая волна «остановочных реформ» в Новосибирске, и теперь на городских улицах можно встретить самые разные сооружения. Обозреватель НГС собрал коллекцию самых интересных из них.

Павильон остановки «Строительная» на улице Мира Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В середине сентября энтузиасты отмыли старый павильон остановки «Строительная» на улице Мира. Довольно внушительное сооружение, конечно, уже обветшало, но на нём сохранился мозаичный рисунок. Да и сама конструкция с несколькими поверхностями и большим отверстием «глазом» в одной из них привлекает внимание.

Недавно энтузиасты очистили стены от объявлений Источник: Стас Соколов / NGS.RU











После того как в начале 2000-х содержание остановочных павильонов было, по сути, передано частным компаниям, поставившим там киоски, железобетонная конструкция оказалась ненужной. И даже когда несколько лет назад здесь поставили остановку «от мэрии», то ограничились просто конструкцией из профлиста, какие годятся разве что для того, что бы укрывать от дождя мусорные контейнеры.

Отмыть плитку от надписей пока не удалось Источник: Стас Соколов / NGS.RU











А ведь за те же деньги, можно было просто привести в порядок старый павильон. И даже если городские власти хотят, чтобы остановки соответствовали единому стандарту, это сооружение может служить просто как городской артефакт. Наверняка для этого даже не придётся тратить бюджетные деньги: в Кировском районе найдётся достаточно компаний, которые готовы будут выделить на это средства хотя бы ради «пиара».

Павильон остановки «Проспект Строителей» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Такого же типа остановка прекрасно исполняет свою роль в Советском районе. Называется она, кстати, похоже: «Проспект строителей». Это первая остановка после въезда в Академгородок, и для нескольких поколений его жителей она как знак «мы дома». Построена остановка была, кстати, по инициативнее руководства треста «Сибакадемстрой» — никакой программы мозаичных остановок в Новосибирске не было.

Павильон сохранил изначальный облик Источник: Стас Соколов / NGS.RU











За остановкой ухаживают и, как можно заметить, она прекрасно сохранилась. Мозаичные железобетонные плиты — вообще материал неприхотливый. Если их не пытаться разрушить специально и периодически чистить, то могут сохраниться надолго. Так что выходит даже дешевле, чем ставить каких-то временных низкобюджетных уродцев.

Павильон не существующей уже остановки на въезде в Краснообск Источник: «Брусника. Говорит и показывает» / t.me/brusnikacompany











Еще одна мозаичная остановка сохранилась в Краснообске. К сожалению, после появления новой развязки она утратила актуальность. Но компания «Брусника», которая строит здесь жилмассив «Пшеница», вроде бы, взялась сохранить этот павильон, который со временем может стать маленькой достопримечательностью. Тем более, что тематика рисунков на нём тоже сельскохозяйственная.

Остановка «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Совершенно уникальное сооружение есть на площади Сибиряков-Гвардейцев: построенный ещё в 50-х годах вход в сквер перед заводом «Тяжстанкогибропресс» (сейчас Ефремовский сквер). Где еще вы видели остановку общественного транспорта с колоннами?

Главный вход в сквер и сама остановка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Само сооружение время от времени ремонтируют, но восстановить его прежний вид со скамейками у главного входа в парк, видимо, руки как-то не доходят. Где-нибудь в центре сюда бы ходили фотографироваться, но здесь пока только ждут троллейбуса.

Заброшенный остановочный павильон у «Озера Грёз» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Здесь же неподалеку можно обнаружить ещё одну заброшенную остановку, которая стала ненужной после появления нового моста через речку Тулу. А между тем, это по-своему замечательная конструкция, хоть и массового производства. Прочная, простая в изготовлении и в какой-то степени даже элегантная.

Сооружение заросло кустарником и выглядит совсем заброшенным. Хотя владельцы расположенного здесь парка «Озеро грёз» могли бы, наверное, навести порядок и получить свою маленькую достопримечательность.

Остановочный павильон у ТРЦ «Эдем» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











То, что частный бизнес может внести свой вклад в строительство необычных остановок, показывают павильоны у ТРЦ «Эдем» в Академгородке. Об эстетических достоинствах этого сооружения, кончено, можно спорить, но получилось ярко. Жалко, правда, что торговый центр не особо заботится об их сохранности. Ну и горожане тоже постарались.

Остановочный павильон на Новогодней (больше не существует) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сооружения из профлиста сейчас заменяют на что-то более приличное, но одной остановки такого типа даже немного жаль. Она стояла на улице Новогодней и, нетипично тесная, кажется, была создана для романтических студенческих встреч. Сейчас её уже снесли, заменив конструкцией из стекла и металла.

Остановка в Первомайском сквере Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сейчас в городе ставят уже новые павильоны: легкие конструкции из стекла и металла. Благодарные горожане, правда, уже успели в некоторых из них разбить стекла и погнуть металл. Но даже в таком виде они смотрятся лучше, чем «сараи» прежнего поколения. Павильоны хоть и стандартные, но даже с ними иногда удаётся сделать остановку необычной.

В Первомайском сквере после ремонта павильон поставили не параллельно улице, а перпендикулярно. Получилась маленькая площадь, да ещё с часами. Довольно скоро будет уже трудно себе представить, что когда-то на этом месте стоял облезлый стальной ларёк с пачками чипсов и газировки на витринах.