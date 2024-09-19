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Город Новосибирцы отмыли старую мозаичную остановку на Расточке — энтузиасты считают ее культурным наследием

Новосибирцы отмыли старую мозаичную остановку на Расточке — энтузиасты считают ее культурным наследием

Это одна их трех таких остановок, сохранившихся в городе

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1 комментарий

Старая мозаичная остановка общественного транспорта на Расточке

Новосибирцы предложили сохранить старую мозаичную остановку общественного транспорта на Расточке «Строительная», которая находится на улице Мира. Несколько энтузиастов провели там субботник и очистили объект от бумажных объявлений, рекламы, клея и частично — от граффити. Об акции корреспонденту НГС рассказала участник субботника молодой архитектор Полина Жиголкина.

Субботник с очисткой остановки прошел в рамках фестиваля экскурсий по городским промышленным площадкам, который подготовил Музей-навигатор «Индустриальный Левый».

Остановке примерно 40 лет

Как пояснила Полина Жиголкина, остановке примерно 40 лет. Раньше она называлась «Остановка ДСК» (Домостроительный комбинат). Рядом находится стела «ЗКПД» — завод крупногабаритного панельного домостроения. Вероятно, предполагает Жиголкина, остановка была построена из материалов этого завода и названа в честь него.

— У нас в городе всего три мозаичные остановки: в Академгородке на проспекте Строителей, она полностью эксплуатируется, здесь — на Мира к ней пристроена остановка из профлиста, наконец, третья — в Краснообске. Но она не функционирует как остановка. Там поменяли транспортную развязку, и она стоит чуть ли не в лесу, — говорит архитектор.

Они отмечает, что раньше в Новосибирске было много мозаичных и модернистских остановок.

— Сейчас с этим проблема — стоят какие-то сарайки. Мне кажется, такие уникальные остановки стоит сохранять. Говорят, мол, город слишком молодой и ничего интересного в нем нет. На самом деле есть, но мы не замечаем, как это теряем, — считает Полина Жиголкина.

Подобных остановок в Новосибирске сохранилось всего три

Девушка добавила, что инициативная группа готовит заявку о включении мозаичной остановки в число объектов культурного наследия Новосибирска.

Архитектор назвала этот стиль «советским модернизмом»

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, что власти планирует сделать с остановкой: снести или оставить.

В марте 2024 года НГС показал, как выглядят остановки общественного транспорта на окраинах Новосибирска.

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ПО ТЕМЕ
Архитектура Новосибирска Остановка Объекты культурного наследия Памятник Мозаичное панно Старый Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
это вам не локтевские остановки из профлиста
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