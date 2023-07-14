В Краснообске решили сохранить последнюю мозаичную остановку — остальные снесли в 2017 году

Недалеко от павильона новые дома возводит компания «Брусника» — идею сохранить остановку предложили ее сотрудники.

— Она недалеко от первых домов нашего района, и наши сотрудники каждый день проезжают мимо нее, — объяснили в компании. — Разрабатывая проект, мы тщательно изучаем, чем тот или иной район жил 20, 50 или 250 лет назад, а затем стараемся интегрировать эти смысловые пласты в новую застройку.