В Краснообске решили сохранить последнюю мозаичную остановку — остальные снесли в 2017 году

В рабочем поселке Краснообск под Новосибирском решили перенести и отреставрировать последнюю сохранившуюся мозаичную остановку — сегодня она установлена на въезде в поселок, но не используется.
Недалеко от павильона новые дома возводит компания «Брусника» — идею сохранить остановку предложили ее сотрудники.
— Она недалеко от первых домов нашего района, и наши сотрудники каждый день проезжают мимо нее, — объяснили в компании. — Разрабатывая проект, мы тщательно изучаем, чем тот или иной район жил 20, 50 или 250 лет назад, а затем стараемся интегрировать эти смысловые пласты в новую застройку.
Застройщик предложил отреставрировать павильон и перенести в общественное пространство строящегося микрорайона «Пшеница» в качестве арт-объекта. Компания предложила три варианта размещения павильона на общедоступной для всех жителей поселка территории рядом с одним из домов: по плану, он должен стать акцентом для зоны отдыха со скамейками.
Журналист НГС направила запрос в администрацию Краснообска с просьбой прокомментировать идею застройщика и рассказать об истории строительства мозаичных остановок в поселке. За время подготовки материала ответ не поступил. Сроки и стоимость переноса и реставрации павильона пока не известны.
Подобных остановочных павильонов в Краснообске было четыре, они были построены примерно в одно время с основной застройкой. Помимо остановки на въезде в поселок, они были установлены на остановках «Институты», «Больница» и «Школа». В 2017 году три из них демонтировали, заменив более современными. Последний павильон сохранился, поскольку сама остановка после пуска новой развязки уже не действовала, объясняли тогда НГС местные жители. При этом в администрации Краснообска тогда посчитали, что павильоны не несут никакой ценности и даже могут представлять опасность.