«Разрешение не выдавалось»: мэрия — о строительстве храма в Станиславском жилмассиве

В церкви утверждают, что разрешающие документы на строительство храма есть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрию Новосибирска не поступало заявлений о выдаче разрешения на строительства храма на территории Станиславского жилмассива.

— Разрешение на строительство (реконструкцию) какого-либо объекта капитального строительства в районе домов по адресу ул. Немировича-Данченко, 14 и 16 в Ленинском районе города Новосибирска управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска не выдавалось, — сказано в ответе администрации запрос НГС.

В мэрию поступило одно обращение от жильцов жилмассива по вопросу строительства храма, уточнили в пресс-центре.

Ранее НГС писал, что жильцы нескольких домов по улице Немировича-Данченко выступили против возведения храма — они заявили, что это несанкционированная стройка. В митрополии в свою очередь утверждают, что разрешающие документы у церкви есть и называют строительство часовни необходимостью.