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Город «Разрешение не выдавалось»: мэрия — о строительстве храма в Станиславском жилмассиве

«Разрешение не выдавалось»: мэрия — о строительстве храма в Станиславском жилмассиве

Заявлений на получение разрешения также не поступало

2 377
98 комментариев

В церкви утверждают, что разрешающие документы на строительство храма есть

В мэрию Новосибирска не поступало заявлений о выдаче разрешения на строительства храма на территории Станиславского жилмассива.

— Разрешение на строительство (реконструкцию) какого-либо объекта капитального строительства в районе домов по адресу ул. Немировича-Данченко, 14 и 16 в Ленинском районе города Новосибирска управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска не выдавалось, — сказано в ответе администрации запрос НГС.

В мэрию поступило одно обращение от жильцов жилмассива по вопросу строительства храма, уточнили в пресс-центре.

Ранее НГС писал, что жильцы нескольких домов по улице Немировича-Данченко выступили против возведения храма — они заявили, что это несанкционированная стройка. В митрополии в свою очередь утверждают, что разрешающие документы у церкви есть и называют строительство часовни необходимостью.

Ранее мэрия расторгла контакт с подрядчиком на строительство станции метро «Спортивная».

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Комментарии
99
KingLEV
1 час
Неужели отстоят? В таком случае там монумент таким жителям надо воздвигнуть :)
К.Алексей
1 час
а что, с с церковью Н-Данченко 120/1 (перекрёсток Немировича и Ватутина)? Высокий бетонный забор (из плит СССР) по периметру. Неужели администрация Города и Района не может выдать предписание Церкви навести "Эстетический порядок" ПЕРЕД ГОСТЯМИ СТЫДНО! Прошу прощение если обидел чувство верующих.
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