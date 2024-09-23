175 тысяч зрителей: в Новосибирске закончилась трофейная выставка, которая вызвала ажиотаж

В Новосибирске подсчитали число посетителей выставки трофейной техники — она длилась полторы недели на площади Пименова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.
— Выставка трофейной техники завершилась. Было 175 тысяч посетителей, — отметил Максим Кудрявцев.
На прошлой неделе посетителей было 60 тысяч человек. То есть за неделю на площадь Пименова пришли больше 100 тысяч посетителей.
Военную технику НАТО привезли 11 сентября. Она ездит по разным городам России. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях. Вчера, 22 сентября, выставка закончилась.