НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

южн.

 740мм 49%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами и деньгами

Что интересного в стране
Массовая драка на Выборной
Обзор хороших детсадов
Плюсы и минусы банкротства
Главные тренды сезона
История человека-астероида
Как сэкономить на аренде
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Новости в Telegram
Город 175 тысяч зрителей: в Новосибирске закончилась трофейная выставка, которая вызвала ажиотаж

175 тысяч зрителей: в Новосибирске закончилась трофейная выставка, которая вызвала ажиотаж

Новосибирцы приходили на площадь Пименова полторы недели

3 517
76 комментариев

Всего было 14 экспонатов

В Новосибирске подсчитали число посетителей выставки трофейной техники — она длилась полторы недели на площади Пименова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.

— Выставка трофейной техники завершилась. Было 175 тысяч посетителей, — отметил Максим Кудрявцев.

На прошлой неделе посетителей было 60 тысяч человек. То есть за неделю на площадь Пименова пришли больше 100 тысяч посетителей.

Военную технику НАТО привезли 11 сентября. Она ездит по разным городам России. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях. Вчера, 22 сентября, выставка закончилась.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Техника Выставка Мэр
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
77
Светлана В-ва
2 часа
цирк.
Гость
1 час
Трофейная техника это безусловно интересно, но я бы с радостью посмотрел на выставку труб и асфальта от перерытого города. Очень уж хочется увидеть как это так получается - каждый год роют в одних и тех же местах и каждый год эта труба, будь она неладна, в негодность приходит
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Aristos,36

Nick,37

Алёна,32

Lana_svet,26

Константин,37

Лара,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление