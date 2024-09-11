Военную технику НАТО доставили в центр Новосибирска — фоторепортаж о трофеях

14 единиц спецтехники продемонстрируют на выставке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск сегодня вечером доставили военную трофейную технику НАТО. 14 единиц спецтехники продемонстрируют на выставке «Сила V Правде — Гордость и Победа», которая продлится с 13 по 22 сентября на площади перед ГПНТБ. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков уже успел побывать у библиотеки и запечатлел, как проходит подготовка трофейных экспонатов к выставке.

Ранее выставка побывала в нескольких регионах России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Технику привезли поздно вечером Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Военную технику разгружали с помощью крана Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии уточнили, что трофейная техника была привезена в Новосибирск из зоны специальной военной операции. Ранее она побывала в нескольких регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области.

— Мы планируем, что на протяжении этих 10 дней, помимо выставки, у нас будет работать ряд локаций, которые как раз будут посвящены патриотическому воспитанию, набору на службу по контракту, просветительской деятельности. Будут задействованы различного рода общественные организации, патриотические клубы, которые будут просвещать наших граждан, — рассказал заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.

Заместитель мэра Новосибирска Максим Останин осмотрел технику Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Работа по выгрузке военных трофеев продолжалась несколько часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Технику разместили на площади перед ГПНТБ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Среди экспонатов на выставке будут представлены: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, представленные на выставке образцы были захвачены или уничтожены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях.

Техника прибыла в город огромной колонной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ради подготовки экспонатов к предстоящей выставке на два дня перекроют участок улицы Кирова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Выставка пройдет с 13 сентября по 22 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









