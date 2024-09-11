Военную технику НАТО доставили в центр Новосибирска — фоторепортаж о трофеях

В Новосибирск сегодня вечером доставили военную трофейную технику НАТО. 14 единиц спецтехники продемонстрируют на выставке «Сила V Правде — Гордость и Победа», которая продлится с 13 по 22 сентября на площади перед ГПНТБ. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков уже успел побывать у библиотеки и запечатлел, как проходит подготовка трофейных экспонатов к выставке.
В мэрии уточнили, что трофейная техника была привезена в Новосибирск из зоны специальной военной операции. Ранее она побывала в нескольких регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области.
— Мы планируем, что на протяжении этих 10 дней, помимо выставки, у нас будет работать ряд локаций, которые как раз будут посвящены патриотическому воспитанию, набору на службу по контракту, просветительской деятельности. Будут задействованы различного рода общественные организации, патриотические клубы, которые будут просвещать наших граждан, — рассказал заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.
Среди экспонатов на выставке будут представлены: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.
Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, представленные на выставке образцы были захвачены или уничтожены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях.
Отметим, что ради подготовки экспонатов к предстоящей выставке в центре города на два дня перекроют участок улицы Кирова. А с 13 сентября по 22 сентября нельзя будет проехать по улице между площадью Пименова и Сквером имени А. А. Воловика от улицы Кирова до здания по улице Восход, 15.