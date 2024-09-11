Ждем пробки: участок на улице Кирова в Новосибирске закроют на два дня — ограничения начнутся сегодня

Объехать перекрытый участок можно будет по второстепенным дорогам Источник: Ганжа Константин / 2ГИС











Власти Новосибирска перекрывают улицу Кирова. Ограничения начнут действовать с вечера 11 сентября.

Согласно постановлению мэрии, с 20:00 11 сентября до 6:00 13 сентября ограничение движения введут по улицы Кирова от улицы Бориса Богаткова до улицы Сакко и Ванцетти. Запретят проезд и по внутриквартальным проездам у площади Пименова, нельзя будет оставлять и машины на парковках вблизи места проведения выставки.

Мэрия вводит два ограничения, первое — по улице Кирова действует с 11 по 13 сентября, второе по улице Восход — с 13 по 22 сентября Источник: «Яндекс.Карты»

Также введут ограничения с 13 сентября по 22 сентября. Проехать нельзя будет по улице между площадью Пименова и сквером имени А. А. Воловика от улицы Кирова до здания по улице Восход, 15.

По данным пресс-центра мэрии, с 13 по 22 сентября на площади Пименова пройдет выставка техники НАТО. По информации НГС, сегодня начнется подготовка к мероприятию.