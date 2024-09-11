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Дороги и транспорт Ждем пробки: участок на улице Кирова в Новосибирске закроют на два дня — ограничения начнутся сегодня

Ждем пробки: участок на улице Кирова в Новосибирске закроют на два дня — ограничения начнутся сегодня

Нельзя будет проехать возле площади Пименова

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5 комментариев

Объехать перекрытый участок можно будет по второстепенным дорогам

Власти Новосибирска перекрывают улицу Кирова. Ограничения начнут действовать с вечера 11 сентября.

Согласно постановлению мэрии, с 20:00 11 сентября до 6:00 13 сентября ограничение движения введут по улицы Кирова от улицы Бориса Богаткова до улицы Сакко и Ванцетти. Запретят проезд и по внутриквартальным проездам у площади Пименова, нельзя будет оставлять и машины на парковках вблизи места проведения выставки.

Мэрия вводит два ограничения, первое — по улице Кирова действует с 11 по 13 сентября, второе  по улице Восход — с 13 по 22 сентября

Также введут ограничения с 13 сентября по 22 сентября. Проехать нельзя будет по улице между площадью Пименова и сквером имени А. А. Воловика от улицы Кирова до здания по улице Восход, 15.

По данным пресс-центра мэрии, с 13 по 22 сентября на площади Пименова пройдет выставка техники НАТО. По информации НГС, сегодня начнется подготовка к мероприятию.

Со вчерашнего дня по 30 октября закрыли проезд по двум полосам на улице Большевистской. На участках за это время должны смонтировать ливневки.

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Комментарии
5
Гость
11 сентября 2024, 18:02
Мосты кончились! Начали улицы перекрывать!
Гость
11 сентября 2024, 18:01
Похоже на саботаж, там и без перекрытия все стоят в час-пик.
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