60 тысяч посетителей: выставка трофейной техники в Новосибирске вызвала ажиотаж — до какого числа ее смотреть

Десятки тысяч человек посмотрели на трофейную технику НАТО на площади Пименова в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Проводим выставку трофейной техники на площади Пименова. За время проведения 60 тысяч посетителей, — рассказал мэр Максим Кудрявцев.
Военную технику НАТО привезли 11 сентября, на выставке можно посмотреть на 14 единиц спецтехники. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях, посмотреть можно и на череп мамонта. Экспозиция продлится с 13 по 22 сентября.