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Город 60 тысяч посетителей: выставка трофейной техники в Новосибирске вызвала ажиотаж — до какого числа ее смотреть

60 тысяч посетителей: выставка трофейной техники в Новосибирске вызвала ажиотаж — до какого числа ее смотреть

Жители города ходили на экспозицию все выходные

5 479
135 комментариев

Технику захватили российские военные

Десятки тысяч человек посмотрели на трофейную технику НАТО на площади Пименова в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Проводим выставку трофейной техники на площади Пименова. За время проведения 60 тысяч посетителей, — рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Военную технику НАТО привезли 11 сентября, на выставке можно посмотреть на 14 единиц спецтехники. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях, посмотреть можно и на череп мамонта. Экспозиция продлится с 13 по 22 сентября.

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Комментарии
136
Bream
16 сентября 2024, 11:24
а чего на нее смотреть. чего интересного в ней снаружи да еще и неисправной?
мир во всём мире
16 сентября 2024, 11:59
А может Мэр нам сообщит более нужную информацию ? когда Мосты сделают, особенно димитровский, который с весны не могут 800 метров сделать ? назовёт ответственных и кто по какой статье сядет.
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