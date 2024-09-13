НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

сев.

 754мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39

Последние минуты жизни туриста из Китая попали на видео

Что интересного в стране
Миллиарды в село
Обзор хороших детсадов
Маргиналы захватили дом
Кто тусит на НГС.Знакомствах
Новосибирские дети в кино
Новости в Telegram
Город Военная техника и череп мамонта: фото экспонатов, которые в центре города разглядывает толпа

Военная техника и череп мамонта: фото экспонатов, которые в центре города разглядывает толпа

На выставке представлены 14 единиц спецтехники

391
8 комментариев

Выставка продлится с 13 по 22 сентября

Сегодня, 13 сентября, большое количество новосибирцев пришло посмотреть на трофейную военную технику стран НАТО и их союзников — выставка проходит возле ГПНТБ. Фотограф НГС посмотрел, что происходит на месте.

Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска

До Новосибирска техника успела побывать в нескольких других регионах России

На выставке был замечен губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор пришел на выставку вместе с мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым

В экспозиции выставки трофейной техники, которую демонстрируют в разных городах России, представлены: бронетранспортёр Armoured Personnel Carrier M113A1 (США), боевая машина пехоты Marder (Германия), боевая машина пехоты Bradley M2A2 (США), боевой танк Abrams (США), бронетранспортёр Kirpi (Турция), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), общевойсковой автомобиль Humvee (США), бронетранспортёр «Казак» (Украина), вездеход Pinzgauer (Австрия), автомобиль Ford Ranger (США), автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara (Япония), передали в пресс-службе правительства НСО.

Судя по всему, выставка пользуется популярностью у новосибирцев

На выставке представлен и череп мамонта. В пресс-службе партии «Единая Россия», при поддержке которой проходит мероприятие, не смогли оперативно уточнить, с чем связан этот экспонат.

Дети с интересом изучают экспонат

В мэрии сообщали, что трофейная техника была доставлена в Новосибирск из зоны специальной военной операции. До этого она уже побывала в ряде российских регионов, таких как Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

Дети фотографировались на фоне техники и солдат

В связи с выставкой в период с 13 по 22 сентября движение будет закрыто на участке между площадью Пименова и Сквером имени А. А. Воловика, от улицы Кирова до здания по адресу улица Восход, 15.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Военная техника НАТО Трофеи Танки
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
МАРГО
13 сентября 2024, 18:15
Как надоела вся эта ситуация. Хочется мирного неба над головой.
Гость
13 сентября 2024, 18:16
Вологодского с Кудрей когда на СВО отправят?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Alex111,48

Olya,43

Андрей,46

Дочь Самурая,34

Andrew,38

Светлана,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление