Военная техника и череп мамонта: фото экспонатов, которые в центре города разглядывает толпа

Выставка продлится с 13 по 22 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 13 сентября, большое количество новосибирцев пришло посмотреть на трофейную военную технику стран НАТО и их союзников — выставка проходит возле ГПНТБ. Фотограф НГС посмотрел, что происходит на месте.

Техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска

До Новосибирска техника успела побывать в нескольких других регионах России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На выставке был замечен губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор пришел на выставку вместе с мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В экспозиции выставки трофейной техники, которую демонстрируют в разных городах России, представлены: бронетранспортёр Armoured Personnel Carrier M113A1 (США), боевая машина пехоты Marder (Германия), боевая машина пехоты Bradley M2A2 (США), боевой танк Abrams (США), бронетранспортёр Kirpi (Турция), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), общевойсковой автомобиль Humvee (США), бронетранспортёр «Казак» (Украина), вездеход Pinzgauer (Австрия), автомобиль Ford Ranger (США), автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara (Япония), передали в пресс-службе правительства НСО.

Судя по всему, выставка пользуется популярностью у новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На выставке представлен и череп мамонта. В пресс-службе партии «Единая Россия», при поддержке которой проходит мероприятие, не смогли оперативно уточнить, с чем связан этот экспонат.

Дети с интересом изучают экспонат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии сообщали, что трофейная техника была доставлена в Новосибирск из зоны специальной военной операции. До этого она уже побывала в ряде российских регионов, таких как Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

Дети фотографировались на фоне техники и солдат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









