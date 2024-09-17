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Город Дыры в корпусе и шведские детали: какие трофейные танки привезли на выставку в Новосибирск — разглядываем 12 фото

Дыры в корпусе и шведские детали: какие трофейные танки привезли на выставку в Новосибирск — разглядываем 12 фото

Боевые машины произвели в США, Англии и Украине

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24 комментария

Выставка продлится до 22 сентября

В Новосибирске началась выставка трофейной техники стран НАТО и их союзников. Экспозицию «Сила V Правде — Гордость и Победа» открыли на площади Пименова рядом с ГПНТБ, с 13 сентября ее посетили 60 тысяч человек. На выставку сходил и фотокорреспондент НГС Андрей Бортко. Посмотрите на его снимках на подбитые танки и БТР, а также читайте, что известно об этих боевых машинах.

Так выглядит австрийский вездеход Pinzgauer

На следующем фото — британский бронеавтомобиль Mastiff, вариант американской бронированной машины Cougar. Этот броневик пехоты Королевских вооруженных сил производят с 2005 года. В машине установлены дополнительные листы брони вокруг окон для стрельбы, противокумулятивные решетчатые экраны.

Грузоподъемность машины — 5,9 тонны, экипаж состоит из двух человек, десантное отделение рассчитано на восьмерых. Броня машины не обеспечивает высокую живучесть личного состава на поле боя. Mastiff используют для доставки подразделений к месту назначения в сложных условиях.

Mastiff может развивать скорость до 105 километров в час.

Американский бронеавтомобиль HMMWV — общевойсковой автомобиль повышенной проходимости. Машина состоит на вооружении США, коммерческое наименование — Hammer. Автомобиль отличается высокой проходимость., пригоден для транспортировки по воздуху и десантирования парашютным способом.

У автомобиля низкая выживаемость экипажа при подрыве на мине или самодельном взрывном устройстве. Также в машине плохой обзор для водителя, что усложняет маневрирование. Машина может развивать скорость до 115 километров в час.

На борту HMMWV можно устанавливать автоматическое оружие, противотанковые ракетные комплексы, платформы для установки зенитных ракет Stinger, управляемой боевой станции CROWS, которая подключает пулемет к органам управления на заднем сидении.

Далее — самый массовый бронетранспортер в истории — американский M113 A2. Он стал первой боевой машиной, корпус которой полностью сделан из алюминия. Моторное отделение находится в правой лобовой части корпуса, трансмиссионное — в лобовой оконечности. Отделение управления размещено в передней части слева, боевое и десантное отделение в — в корме. Экипаж состоит из механика и водителя, машина также может перевозить 11 десантников.

Недостатки БТР M113 A2 — недостаточное бронирование и невозможность установки автоматической пушки.

Украинский бронетранспортер «Козак» обладает обычной компоновкой с передним расположением двигателя, отделением управления в середине машины. В кормовой части находится грузовой отсек, автомобиль обладает противопульной броней и повышенной стойкостью к подрыву на минах и самодельных взрывных устройствах.

Корпус машины — сварной, изготовлен из стальных броневых листов, расположенных под углом. Листы произведены в Швеции. Дно бронированной капсулы — двойное, нижняя часть V-образной формы для повышения противоминной стойкости. Может развивать скорость до 120 километров в час. Недостатки машины — низкая надежность и множество импортных деталей, усложняющих ремонт.

Стальные листы для «Козака» произвели в Швеции

Американский танк M1A1SA Abrams — один из самых тяжелых в мире. Это основной боевой танк вооруженных сил США третьего поколения. В машине есть многотопливный газотурбинный двигатель, сложная композитная броня из кевлара, керамики, стали и пластика, компьютерная система управления огнем, отдельное хранилище для боеприпасов и защита NBS (ядерная, биологическая и химическая защита). Танк может использовать снаряды с сердечником из обедненного урана.

Недостатки Abrams — большой вес и низкая маневренность.

Внедорожник Misubishi L200 выпускают в Японии с 1978 года. На пикапе перевозят грузы и личный состав, также машину можно оборудовать пулеметом. Отличается высокой маневренностью, может развивать скорость до 175 километров в час. На стенде на выставке указано, что в зоне СВО противник использовали автомобиль как импровизированную ракетную систему залпового огня, устанавливая на направляющих авиационные неуправляемые ракеты.

Внедорожник Misubishi L200 может разгоняться до 175 километров в час

Другой японский внедорожник Nissan Navara производят с 1997 года. Машину используют для перевозки грузов и людей, грузоподъемность составляет 600 килограммов, автомобиль также может буксировать прицеп.

В условиях боевых действий внедорожник Nissan Navara оборудуется крупнокалиберным пулеметом или противотанковым ракетным комплексом

Турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Его основное назначение — переброска личного состава. Относится к классу MRAP, то есть бронеавтомобилей с повышенной противоминной защитой.

Вес машины Kirpi — 16 тонн, она рассчитана на 13 человек, из которых трое — члены экипажа

Следующая машина — американская БМП M2A2 Bradley. Ее используют для разведки и доставки пехоты, борьбы с бронетехникой противника. Отличается маневренностью, может развивать скорость до 61 километра в час, запас хода — 400 километров. Экипаж состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя. Способна перевозить шестерых полностью экипированных военных. Недостатки машины — большой размер и вес, невозможность стрельбы из противотанкового ракетного комплекса в движении.

При установке усиленной брони Bradley теряет плавучесть

Так выглядит разбитый M2A2 Bradley

Технику привезли в Новосибирск 11 сентября. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, как выгружали автомобили.

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Комментарии
28
282413060
17 сентября 2024, 08:47
"...всех ограбим,всех убьем,всё как мы любим"- Владлен Татарский
267039456
17 сентября 2024, 09:06
Хорошая техника, для людей сделана, на такой приятно и комфортно работать!
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