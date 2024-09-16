На случай военного времени: в мэрии Новосибирска объяснили, где соорудят укрытия для населения

Так выглядит одно из бомбоубежищ СГК Источник: Алина Скитович / NGS.ru











Укрытие работающего и неработающего населения в Новосибирске на случай военного времени и во время мобилизации будет осуществляться в разном порядке. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

Так, за укрытие работающего населения будут отвечать руководители организаций.

— Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) находятся в ведении организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности и предназначены для укрытия работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, — объяснили в мэрии.

Расположение ЗСГО и их характеристики, при этом, относятся к информации ограниченного доступа, а потому не могут быть нанесены на карту, добавили в мэрии.

— Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет приспособления под защитные сооружения гражданской обороны заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства (подвальные помещения, подземные парковки и т. д.), включая метрополитены, — говорится в ответе на запрос.