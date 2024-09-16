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Город На случай военного времени: в мэрии Новосибирска объяснили, где соорудят укрытия для населения

На случай военного времени: в мэрии Новосибирска объяснили, где соорудят укрытия для населения

Временные убежища будут также использоваться во время мобилизации

1 780
28 комментариев

Так выглядит одно из бомбоубежищ СГК

Укрытие работающего и неработающего населения в Новосибирске на случай военного времени и во время мобилизации будет осуществляться в разном порядке. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

Так, за укрытие работающего населения будут отвечать руководители организаций.

— Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) находятся в ведении организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности и предназначены для укрытия работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, — объяснили в мэрии.

Расположение ЗСГО и их характеристики, при этом, относятся к информации ограниченного доступа, а потому не могут быть нанесены на карту, добавили в мэрии.

— Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет приспособления под защитные сооружения гражданской обороны заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства (подвальные помещения, подземные парковки и т. д.), включая метрополитены, — говорится в ответе на запрос.

Ранее на муниципальную карту нанесли адреса пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пунктов и мест, где желающие могут получить противогазы на случай ЧС. Чуть позже на карте появились адреса «заглубленных помещений подземного пространства» — это, в основном, подвалы в домах, построенных в советские годы.

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Комментарии
28
vvb
16 сентября 2024, 14:42
ну спасибо, позаботились
Почётный гражданин Левосибирска
16 сентября 2024, 14:59
На днях депутат Госдумы Андрей Колесник предложил взорвать термоядерную бомбу на территории России. Где именно, ранее озвучила Симоньян - над Сибирью. Похоже, после этих заявлений, власти Новосибирска озаботились укрытиями для работающего и неработающего населения города. Думайте граждане, что вас ждет в ближайшем будущем. Дыма без огня не бывает.
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