«Водите детей за ручку»: что думают новосибирцы об агрессивных подростках из «Сан-Сити»

Жертвы подростков нашлись и среди читателей НГС Источник: Людмила Мизина / 2ГИС











Читатели НГС отреагировали на публикацию о группе агрессивных подростках, которые собираются на фуд-корте МФК «Сан-Сити» и избивают сверстников. Проблема явно показалась новосибирцам важной: они оставили к тексту почти три сотни комментариев. Часть читателей уверена: исправить ситуацию могли бы полицейские. Но почему-то не исправляют.

— А где участковые? — недоумевает неавторизованный пользователь. — Они должны заниматься профилактикой правонарушений. Обеспечить участковых служебными квартирами на их участках, и чтобы он знал всех жителей на нем. Преступлений станет меньше.

— Это главное правило функционирования нашей полиции, отлитое в золоте: «когда убьют, тогда и приходите», — оценил работу стражей порядка, не ставших разбираться с дракой подростков еще один гость. — Они правильно оценили ситуацию и не стали приезжать (вероятность того, что через 2 часа конфликт не будет исчерпан 0%).

Другие читатели предположили, что виноваты родители, которые плохо следят за своими детьми.

— Не пускайте детей в «Сан-Сити» или сопровождайте до 18 лет, и точка, — эмоционально возмутился гость.

— Проблема решится одним махом, если детей не будут туда пускать! Водите своих детей за ручку или держите дома. У «Сан-Сити» нет вины, что ваши дети не умеют себя вести! Вы сами научитесь себя вести! Я много лет туда хожу и ни разу не видела там драк или разборок, — написала еще одна читательница. Судя по тому, сколько восклицательных знаков она оставила, тема ее очень сильно задела.

Нашлись и те, кто полагает, что владелец комплекса мог бы сделать его безопасным, но почему-то этого не делает. А значит, надзорное ведомство должно ему помочь.

— Вопрос решить можно очень просто. Раз торговый комплекс не соответствует требованиям безопасности, закрыть его по предписанию прокуратуры. Закрыть хотя бы дней на десять. Уверяю вас, через десять дней, после подсчета убытков, в комплексе появится адекватная охрана, и он станет одним из самых безопасных объектов Новосибирска, — написал отец Кабани.

Нашлись и те, кто поделился собственным боевым опытом:

— Был у меня конфликт в «Сан-Сити» в 2019 году, в кинотеатре. Получили и малолетки, и охранник! Вызвали тогда полицию. Часть ущерба я оплатил. Если не все, то многие охранники связаны с малолетками по родственникам, — написал mr.Mister.