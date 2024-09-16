НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

сев.

 758мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Машина влетела в попутку на шоссе — момента ДТП

Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Что с Ботаническим жилмассивом
Fashion-показы для ОАЭ
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Новости в Telegram
Город «Водите детей за ручку»: что думают новосибирцы об агрессивных подростках из «Сан-Сити»

«Водите детей за ручку»: что думают новосибирцы об агрессивных подростках из «Сан-Сити»

Читатели НГС оставили к публикации почти три сотни комментариев

1 819
21 комментарий

Жертвы подростков нашлись и среди читателей НГС

Читатели НГС отреагировали на публикацию о группе агрессивных подростках, которые собираются на фуд-корте МФК «Сан-Сити» и избивают сверстников. Проблема явно показалась новосибирцам важной: они оставили к тексту почти три сотни комментариев. Часть читателей уверена: исправить ситуацию могли бы полицейские. Но почему-то не исправляют.

— А где участковые? — недоумевает неавторизованный пользователь. — Они должны заниматься профилактикой правонарушений. Обеспечить участковых служебными квартирами на их участках, и чтобы он знал всех жителей на нем. Преступлений станет меньше.

— Это главное правило функционирования нашей полиции, отлитое в золоте: «когда убьют, тогда и приходите», — оценил работу стражей порядка, не ставших разбираться с дракой подростков еще один гость. — Они правильно оценили ситуацию и не стали приезжать (вероятность того, что через 2 часа конфликт не будет исчерпан 0%).

Другие читатели предположили, что виноваты родители, которые плохо следят за своими детьми.

— Не пускайте детей в «Сан-Сити» или сопровождайте до 18 лет, и точка, — эмоционально возмутился гость.

— Проблема решится одним махом, если детей не будут туда пускать! Водите своих детей за ручку или держите дома. У «Сан-Сити» нет вины, что ваши дети не умеют себя вести! Вы сами научитесь себя вести! Я много лет туда хожу и ни разу не видела там драк или разборок, — написала еще одна читательница. Судя по тому, сколько восклицательных знаков она оставила, тема ее очень сильно задела.

Нашлись и те, кто полагает, что владелец комплекса мог бы сделать его безопасным, но почему-то этого не делает. А значит, надзорное ведомство должно ему помочь.

— Вопрос решить можно очень просто. Раз торговый комплекс не соответствует требованиям безопасности, закрыть его по предписанию прокуратуры. Закрыть хотя бы дней на десять. Уверяю вас, через десять дней, после подсчета убытков, в комплексе появится адекватная охрана, и он станет одним из самых безопасных объектов Новосибирска, — написал отец Кабани.

Нашлись и те, кто поделился собственным боевым опытом:

— Был у меня конфликт в «Сан-Сити» в 2019 году, в кинотеатре. Получили и малолетки, и охранник! Вызвали тогда полицию. Часть ущерба я оплатил. Если не все, то многие охранники связаны с малолетками по родственникам, — написал mr.Mister.

Ранее НГС собрал мнения новосибирцев об изменениях, которые происходят с бывшим «Леруа Мерлен».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Подростки Мнения читателей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
16 сентября 2024, 09:47
Там минимум лет 5-6 уже эти дети чебуреков пытаются разжиться , видимо где то клубы мма, бокса рядом и там все эти таджики киргизы занимаются .. При чем само руководство Сан Сити явно не понимает что к ним люди не ходят, деньги не тратят из за них
Гость
16 сентября 2024, 09:50
Сан сити принадлежит депутату от Единой России Виктору Игнатову. Серый кардинал нской политики. Давайте к нему обращаться, пусть он отвечает за безопасность своего бизнеса.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alex,38

Наталья,52

Татьяна,44

Helen20,48

Наталья,48

Алексей,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Аренда Honda Fit (20 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление