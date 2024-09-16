«Фактически безальтернативен»: читатели НГС — о ситуации в «Леруа Мерлен» после смены названия

Вывески на гипермаркетах обещают сменить до конца года Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











11 сентября на НГС вышел материал о том, что уже изменилось в магазинах сети «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лемана ПРО». Статью прочитали почти 60 тысяч человек, оставив под ней больше сотни комментариев. Мы выбрали наиболее интересные или просто характерные. Есть среди них и вполне дельные советы.

Как обычно бывает со статьями о каких-то популярных магазинах, комментаторы стремятся поделиться своим недовольством по широкому кругу вопросов. Сразу несколько жалоб есть на качество работы консультантов и их количество:

— В зале никого не найти и не спросить, стоишь как идиот ждешь их по минут 10–20, во многих отделах товара, пользующегося спросом, не хватает. Приходиться ездить по другим магазинам, сетует гость.

— Это еще в 2020 году началось. Надо ловить любого проходящего мимо сотрудника, чтобы позвал на нужный отдел. Пока что выигрывают за счет широкого общестроительного и хозяйственного выбора. Если нужно что-то конкретное — лучше ехать в профильный магазин, это давно понятно, — делится мыслями комментатор с ником Базилеопатор Иммануил IV Манульский.

— Французы ушли, пришел Совок. За продавцом-консультантом необходимо изрядно побегать, повыслушивать хамство и, в итоге, получить некомпетентный совет, — предлагает причину изменений еще один комментатор.

Есть, впрочем, и те, кто способен увидеть в происходящем хорошее. Ну или хотя бы менее плохое:

— «Леруа» является фактически безальтернативным магазином. Всё, что предлагают другие магазины, — это низкий уровень, высокие цены, отсутствие сервиса, — пишет еще один гость сайта.

С этим утверждением не вполне соглашается читатель с ником 282617931:

— У нас в колорике (магазины сети «Колорлон». — Прим. ред.) удобнее, я считаю. Там у каждого ряда свои сотрудники, удобнее как-то ориентироваться. Только вот проблема: работников мало, и бывает очень долго их приходится ждать.

Проблема исчезновения истории покупок, которую сообщила одна из покупательниц магазина в статье, оказывается, имеет решение:

— У меня пропала история покупок в личном кабинете, я написал в тех.поддержку, и всё добавили. Всё работает, — пишет читатель. Но дальше признается, что качество товара, по его мнению, низкое.

Обозреватель предлагает еще один «лайфхак»:

— Хотел купить герметик санитарный, в «Лемана Про» увидел, что он стоит 600 рублей, что вызвало подозрения, пошарив в интернете, нашел на маркетплейсах тот же самый товар за 400 рублей. А считался дешевым магазином, теперь — самый дорогой. Проверил еще несколько позиций, и все в «Лемане» были дороже. Я уж лучше закажу дешевле и с получением в моем доме.

А еще один гость и вовсе признается, что в этой сети берет «лишь крепеж типа саморезов/гвоздей и какую-то расходку». Всё остальное не устраивает его по качеству.

Среди комментариев есть и небольшие «инсайды». Так один из читателей пишет, что сеть сейчас «планирует быстрое развитие»:

Комментаторы жалуются на недостаток консультантов в магазинах смообслуживания Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











— Будут открывать новые магазины. В Новосибирске сейчас ищут землю под строительство РЦ (распределительный центр. — Прим. ред.).

И только Хорошие калоши знают, что хотя бы у одного из гипермаркетов (на Фабричной) есть неоспоримое преимущество и перед конкурентами, и тем более перед маркетплейсами:

— Это кафе «Манты». Только ради этого можно страдать на Димитровском мосту. Кто знает, тот поймет.