«Четвертый день пытаюсь письмо отправить»: новосибирцы часами стоят на почте — главные события 2 сентября

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 2 сентября.

Рэп от учителей, священник на линейке и дождь: как прошел День знаний в Новосибирске

Для тысяч детей вновь прозвучал школьный звонок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











День знаний в этом году отмечают 2 сентября. На улицы выйдут девочки в бантиках и мальчики в галстуках, в школах состоятся торжественные линейки. Рассказываем, как в Новосибирске начинается новый учебный год.

«Уволились одним днем»: отделения «Почты России» в Новосибирске остались без работников — горожане проводят часы в очередях

Отделение только открылось, но очередь уже есть. Некоторые стоят не первый день Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Новосибирцы жалуются на работу одного из отделений «Почты России» в Калининском районе: в очередях приходится стоять по несколько часов, а отправления принимает всего один сотрудник. Негативных отзывов о работе почты всегда хватало, а не самый высокий уровень оказания услуг давно у россиян на слуху. Но этот случай оказался не рядовым: работа отделения встала из-за массового увольнения всех его сотрудников. НГС проверил обстановку в других отделениях новосибирской «Почты России» и попытался разобраться в причинах ухода работников.

«Такую ипотеку люди не потянут»: ЦБ РФ может снова повысить ключевую ставку в сентябре — что будет с валютой и ценами на жилье

С июля ключевая ставка ЦБ составляет 18% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Уже на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, Центробанк может вновь повысить ключевую ставку — на этот раз вплоть до 20%. Эксперты в области экономики и недвижимости дали свой прогноз на то, как это отразится на курсах валют, ипотеке и ценах. Подробнее — в материале НГС.

Пропавший на Алтае новосибирец дважды звонил в МЧС: его родственники допускают человеческий фактор

Новосибирец отправился в поход 13 августа Источник: предоставлено сестрой пропавшего туриста











Пропавший на Алтае новосибирец Юрий Бураченок дважды дозванивался до МЧС за несколько дней до начала его поисков. Родственники считают, что на звонки Юрия спасатели не отреагировали оперативно. В МЧС пояснили, что парень сам просил не начинать его поиски до определенного времени. Новосибирец отправился к вершине горы Маашей 13 августа, 20 августа его начали искать, но так и не нашли.

Главный синоптик страны объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода

Холод пришел сразу в несколько регионов России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









