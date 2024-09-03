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Город «Четвертый день пытаюсь письмо отправить»: новосибирцы часами стоят на почте — главные события 2 сентября

«Четвертый день пытаюсь письмо отправить»: новосибирцы часами стоят на почте — главные события 2 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 2 сентября.

Рэп от учителей, священник на линейке и дождь: как прошел День знаний в Новосибирске

Для тысяч детей вновь прозвучал школьный звонок

День знаний в этом году отмечают 2 сентября. На улицы выйдут девочки в бантиках и мальчики в галстуках, в школах состоятся торжественные линейки. Рассказываем, как в Новосибирске начинается новый учебный год.

«Уволились одним днем»: отделения «Почты России» в Новосибирске остались без работников — горожане проводят часы в очередях

Отделение только открылось, но очередь уже есть. Некоторые стоят не первый день

Новосибирцы жалуются на работу одного из отделений «Почты России» в Калининском районе: в очередях приходится стоять по несколько часов, а отправления принимает всего один сотрудник. Негативных отзывов о работе почты всегда хватало, а не самый высокий уровень оказания услуг давно у россиян на слуху. Но этот случай оказался не рядовым: работа отделения встала из-за массового увольнения всех его сотрудников. НГС проверил обстановку в других отделениях новосибирской «Почты России» и попытался разобраться в причинах ухода работников.

«Такую ипотеку люди не потянут»: ЦБ РФ может снова повысить ключевую ставку в сентябре — что будет с валютой и ценами на жилье

С июля ключевая ставка ЦБ составляет 18%

Уже на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, Центробанк может вновь повысить ключевую ставку — на этот раз вплоть до 20%. Эксперты в области экономики и недвижимости дали свой прогноз на то, как это отразится на курсах валют, ипотеке и ценах. Подробнее — в материале НГС.

Пропавший на Алтае новосибирец дважды звонил в МЧС: его родственники допускают человеческий фактор

Новосибирец отправился в поход 13 августа

Пропавший на Алтае новосибирец Юрий Бураченок дважды дозванивался до МЧС за несколько дней до начала его поисков. Родственники считают, что на звонки Юрия спасатели не отреагировали оперативно. В МЧС пояснили, что парень сам просил не начинать его поиски до определенного времени. Новосибирец отправился к вершине горы Маашей 13 августа, 20 августа его начали искать, но так и не нашли.

Главный синоптик страны объяснил, откуда в Новосибирскую область пришли холода

Холод пришел сразу в несколько регионов России

По информации новосибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня температура не достигает даже +10 градусов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, откуда в область пришли холода.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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