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Город Перебудили людей: организаторам фестиваля «Ветер Сибири» грозит штраф за раскаты музыки

Перебудили людей: организаторам фестиваля «Ветер Сибири» грозит штраф за раскаты музыки

Рок-фестиваль прошел на аэродроме ОбьГЭС в начале августа

2 004
22 комментария

Максимальное наказание за шум — 10 тысяч рублей

Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+), который прошел в Новосибирской области в начале августа, могут оштрафовать из-за шума от выступлений музыкантов. Информацию об этом появилась на карте портала «Госуслуги. Решаем вместе».

На карте опубликован ответ на жалобу от местной жительницы Екатерины на шум из-за фестиваля. В материале сказано, что он проводился на территории Мичуринского сельсовета в Новосибирском районе. Жалоба сибирячки была рассмотрена 30 августа.

— В связи с совершением действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 22 часов до 7 часов в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов в выходные дни ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношение организаторов фестиваля, — говорится в сообщении на портале.

Администрация сельсовета ссылается на статью 4.2 областного «Закона о тишине», который запрещает проводить шумные мероприятия в указанное выше время.

В законе указано, что за данное нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 5 тысяч рублей, на юридических лиц размер штрафа составит 10 тысяч рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с организаторами фестиваля «Ветер Сибири» по всем известным номерам, ни по одному из них не ответили на звонки. В приемной главы администрации сельсовет не ответили на звонки журналиста.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили корреспондента НГС отправить официальный запрос для получения информации. НГС отправил запрос, мы опубликуем информацию после получения.

Фестиваль «Ветер Сибири» проходил на аэродроме ОбьГЭС со 2 по 4 августа. Жители Нижней Ельцовки жаловались, что музыканты перебудили людей на двух берегах реки. Что происходило на главном рок-фестивале лета — читайте в нашем репортаже.

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Комментарии
22
mirror
30 августа 2024, 18:58
А то, что у к/т Победа происходит на многострадальной ул. Ленина - это не шум, это другое?
274444392
30 августа 2024, 19:11
День и ночь напролет, песни с плясками и скачками. К чему всё это?
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