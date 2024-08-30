Перебудили людей: организаторам фестиваля «Ветер Сибири» грозит штраф за раскаты музыки

Максимальное наказание за шум — 10 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+), который прошел в Новосибирской области в начале августа, могут оштрафовать из-за шума от выступлений музыкантов. Информацию об этом появилась на карте портала «Госуслуги. Решаем вместе».

На карте опубликован ответ на жалобу от местной жительницы Екатерины на шум из-за фестиваля. В материале сказано, что он проводился на территории Мичуринского сельсовета в Новосибирском районе. Жалоба сибирячки была рассмотрена 30 августа.

— В связи с совершением действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, с 22 часов до 7 часов в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов в выходные дни ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношение организаторов фестиваля, — говорится в сообщении на портале.

Администрация сельсовета ссылается на статью 4.2 областного «Закона о тишине», который запрещает проводить шумные мероприятия в указанное выше время.

В законе указано, что за данное нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 5 тысяч рублей, на юридических лиц размер штрафа составит 10 тысяч рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с организаторами фестиваля «Ветер Сибири» по всем известным номерам, ни по одному из них не ответили на звонки. В приемной главы администрации сельсовет не ответили на звонки журналиста.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили корреспондента НГС отправить официальный запрос для получения информации. НГС отправил запрос, мы опубликуем информацию после получения.