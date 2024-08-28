«Отключили электричество у троллейбуса»: огромные пробки сковали Димитровский мост с утра — всё стоит в обе стороны

Димитровский мост в Новосибирске сковали пробки до 8 утра. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS.
Затор в сторону правого берега протянулся на три километра, в сторону левого — на 2,8, километра. Водители выражают недовольство ситуацией на дорогах ранним утром.
— Товарищи, проснитесь уже, — пишет один из пользователей 2GIS.
Ещё один водитель сообщил, что в сторону правого берега мог сломаться троллейбус. Стало ли это причиной пробки — неизвестно.
— Отключили электричество у троллейбуса, — пишет новосибирец.
Обстановку на дорогах Новосибирска на 8 утра сервис оценивает в четыре балла, на правом берегу ещё не собрались пробки.
Ранее НГС писал, что новосибирцы начали объезжать закрытый перекресток по парковке Rich Family.
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