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Город «Отключили электричество у троллейбуса»: огромные пробки сковали Димитровский мост с утра — всё стоит в обе стороны

«Отключили электричество у троллейбуса»: огромные пробки сковали Димитровский мост с утра — всё стоит в обе стороны

Водители застряли на мосту ещё до 8 часов утра

4 639
33 комментария

Новосибирцы встречают утро в пробке

Димитровский мост в Новосибирске сковали пробки до 8 утра. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS.

Затор в сторону правого берега протянулся на три километра, в сторону левого — на 2,8, километра. Водители выражают недовольство ситуацией на дорогах ранним утром.

— Товарищи, проснитесь уже, — пишет один из пользователей 2GIS.

С каждой минутой ситуация ухудшается

Ещё один водитель сообщил, что в сторону правого берега мог сломаться троллейбус. Стало ли это причиной пробки — неизвестно.

— Отключили электричество у троллейбуса, — пишет новосибирец.

Обстановку на дорогах Новосибирска на 8 утра сервис оценивает в четыре балла, на правом берегу ещё не собрались пробки.

Ранее НГС писал, что новосибирцы начали объезжать закрытый перекресток по парковке Rich Family.

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Новосибирск Пробки Димитровский мост
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Комментарии
33
Светлана В-ва
28 августа 2024, 08:29
одаренно развили город) надавали всем автокредитов на поповозки. И все на этом. Дальше сама сама сама)
Zemb
28 августа 2024, 09:16
срочная новость ??? срочно это когда нет пробки на димитровском мосту!
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