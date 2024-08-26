НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 743мм 98%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61

Дебош в больнице: охранников отстранили

Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Город «Выспаться не получится»: новосибирцев разбудила громкая музыка в центре города

«Выспаться не получится»: новосибирцев разбудила громкая музыка в центре города

Здесь проведут фестиваль

624
Написать комментарий

Зрителей ждут научно-популярные лекции и кинопоказы

26 августа утром на улице Ленина началась подготовка к фестивалю науки и искусства «ТехноАрт» (0+). Организаторы установили сцену у кинотеатра «Победа», а уже с 11:00 начали включать громкую музыку.

— Работаю неподалёку от проведения фестиваля, даже несмотря на то, что окна закрыты, музыку очень хорошо слышно. Не повезло тем, кто сегодня отдыхает и хотел подольше поспать. Выспаться у них точно не получится. Особенно жаль школьников, ведь у них остались последние дни каникул, — рассказал читатель НГС Андрей.

С 26 августа по 1 сентября в центре Новосибирска пройдет фестиваль «ТехноАрт». Ради него в конце недели улицу Ленина сделают пешеходной 30 августа. Как сообщили в правительстве региона, новосибирцев ждут театральные спектакли, научно-популярные лекции, кинопоказы под открытым небом, концерты звезд.

НГС обратился за комментарием к PR-службе организаторов фестиваля.

На выходных в Заельцовском парке прошел X международный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». Смотрим атмосферные фото из средневековья.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Центр города Музыка Концерт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление