«Выспаться не получится»: новосибирцев разбудила громкая музыка в центре города

Зрителей ждут научно-популярные лекции и кинопоказы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











26 августа утром на улице Ленина началась подготовка к фестивалю науки и искусства «ТехноАрт» (0+). Организаторы установили сцену у кинотеатра «Победа», а уже с 11:00 начали включать громкую музыку.

— Работаю неподалёку от проведения фестиваля, даже несмотря на то, что окна закрыты, музыку очень хорошо слышно. Не повезло тем, кто сегодня отдыхает и хотел подольше поспать. Выспаться у них точно не получится. Особенно жаль школьников, ведь у них остались последние дни каникул, — рассказал читатель НГС Андрей.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 26 августа по 1 сентября в центре Новосибирска пройдет фестиваль «ТехноАрт». Ради него в конце недели улицу Ленина сделают пешеходной 30 августа. Как сообщили в правительстве региона, новосибирцев ждут театральные спектакли, научно-популярные лекции, кинопоказы под открытым небом, концерты звезд.

НГС обратился за комментарием к PR-службе организаторов фестиваля.

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