С подрядчика строительства поликлиник в Новосибирске взыскали неустойку в 8,6 миллионов — их получит Минздрав

Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Министерство здравоохранения Новосибирской области взыскало с концессионера строительства семи поликлиник в Новосибирске неустойку в 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Иск был подан к ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в ГК «ВИС». Судебное дело рассматривалось из-за недочетов при строительства городской поликлиники №7, расположенной на улице Пролетарской в Новосибирске.

Представители Минздрава в иске указывали на срыв сроков строительства объекта здравоохранения, который должны были сдать в срок до 30 июня 2023 года, но сделано этого не было. Ответчик указывал на проблемы с созданием проектной документации, задержку поставки томографа в поликлинику, а также на другие обстоятельства.

Рассмотрев доводы сторон Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать в пользу Минздрава Новосибирской области неустойку в 8,6 миллионов рублей, в пользу бюджета с ООО «Седьмая концессионная компания» также взыскали государственную пошлину в 66 тысяч рублей.

«Седьмая концессионная компания» является концессионером строительства поликлиник в Новосибирске, она входит в состав в ГК «ВИС». По данным Rusprofile, за 2023 год выручка составила 0 рублей, а чистая прибыль — 11 миллионов рублей.

Корреспондент НГС направил запрос в ГК «ВИС», чтобы узнать, будет ли компания обжаловать данное решение Арбитражного суда Новосибирской области.

В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из семи недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.

Сейчас, по данным «ВИС», сроки сдачи четырех поликлиник продлили до конца 2025 года.

На текущей рабочей неделе Гостройнадзор Новосибирской области выдал заключение о соответствии документации на здание поликлиники на Плющихинском жилмассиве.