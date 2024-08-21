Группа «ВИС» возобновила строительство поликлиники №16 — работы остановились из-за прекращения финансирования

Поликлиника рассчитана на 1194 посещения в смену Источник: Группа «ВИС»











В Новосибирске возобновили строительство поликлиники №16 в Ленинском районе. Ранее на объекте остановились работы из-за прекращения финансирования. Сейчас Группа «ВИС» вновь начала получать деньги и вернулась к строительству.

— На объекте работает около 70 человек. Это одна из семи поликлиник, строительство которых предусмотрено соглашением о государственно-частном партнёрстве с правительством Новосибирской области. Активизировать работы на объекте удалось благодаря возобновлению финансирования, — пояснили концессионер.

На объекте уже завершили работы по устройству свайного поля и монолитного ростверка фундамента. Ведутся монолитные работы на отметках цокольного и первого этажей. До конца года планируется полностью завершить возведение каркаса четырёхэтажного здания.

— Поликлиника строится в зоне плотной городской застройки, в связи с чем возникли сложности с переносом существующих и прокладкой новых инженерных коммуникаций. Участок, выделенный под строительство поликлиники, имеет сложный рельеф, перепады высот составляют от 2 до 4 метров, что оказывает существенное влияние на работы по устройству свайного основания, — отметили в компании.

Общая площадь здания — свыше 13,8 тыс. квадратных метров Источник: Группа «ВИС»











В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из семи недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения.

Во время сессии заксобрания депутат Александр Козлов поднял проблему с тем, что поликлиники до сих пор не открыты. Их должны были сдать в 2022 году, а потом дату перенесли на 2023-й. Сейчас из семи поликлиник одна сдана в эксплуатацию и одна проходит госэкспертизу. Остальные пять поликлиник, по данным Минздрава, не готовы. А поликлиника № 16, которая должна открыться на площади Райсовета, готова на 11%.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.