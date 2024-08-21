НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

с-з.

 743мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

Турист из Новосибирска пропал в горах на Алтае

Невозможно попасть в автобус
Избил девушку и выпал с её балкона
Сибиряки готовят детей к школе
У сибиряков забирают Алтай
Жизнь как в кино
Жизнь рядом с общагами у Хилка
Мы в Telegram
Город Группа «ВИС» возобновила строительство поликлиники №16 — работы остановились из-за прекращения финансирования

Группа «ВИС» возобновила строительство поликлиники №16 — работы остановились из-за прекращения финансирования

Сейчас на объекте работает около 70 человек

762
18 комментариев

Поликлиника рассчитана на 1194 посещения в смену

В Новосибирске возобновили строительство поликлиники №16 в Ленинском районе. Ранее на объекте остановились работы из-за прекращения финансирования. Сейчас Группа «ВИС» вновь начала получать деньги и вернулась к строительству.

— На объекте работает около 70 человек. Это одна из семи поликлиник, строительство которых предусмотрено соглашением о государственно-частном партнёрстве с правительством Новосибирской области. Активизировать работы на объекте удалось благодаря возобновлению финансирования, — пояснили концессионер.

На объекте уже завершили работы по устройству свайного поля и монолитного ростверка фундамента. Ведутся монолитные работы на отметках цокольного и первого этажей. До конца года планируется полностью завершить возведение каркаса четырёхэтажного здания.

— Поликлиника строится в зоне плотной городской застройки, в связи с чем возникли сложности с переносом существующих и прокладкой новых инженерных коммуникаций. Участок, выделенный под строительство поликлиники, имеет сложный рельеф, перепады высот составляют от 2 до 4 метров, что оказывает существенное влияние на работы по устройству свайного основания, — отметили в компании.

Общая площадь здания — свыше 13,8 тыс. квадратных метров

В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из семи недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения.

Во время сессии заксобрания депутат Александр Козлов поднял проблему с тем, что поликлиники до сих пор не открыты. Их должны были сдать в 2022 году, а потом дату перенесли на 2023-й. Сейчас из семи поликлиник одна сдана в эксплуатацию и одна проходит госэкспертизу. Остальные пять поликлиник, по данным Минздрава, не готовы. А поликлиника № 16, которая должна открыться на площади Райсовета, готова на 11%.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Медицина Строительство ГК ВИС Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Татьяна 53
21 августа 2024, 21:24
С такими темпами строительства, объект ещё долго не будет введён в эксплуатацию
гута
21 августа 2024, 21:34
Сначала построили высотки и магазин Лента в этом месте, а потом жалуются на сложности. Уж не врали бы власти. Дома и Ленту строили ударными темпами, а там что останется поликлинике земельный участок ни кого не волновало. Сложный участок местности? Так сами и создали этот участок сложный...Сами..Там строители офигевают от такого зигзагобразного участка... Любопытно даже. А где там авто будут парковаться, когда достроят...?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Знакомства

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Alex1980,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление