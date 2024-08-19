«Вам не нужны такого уровня кадры?»: глава КПФР высказался о работе экс-мэра Анатолия Локтя

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов вновь высказался о бывшем мэре Новосибирска. Он рекомендовал использовать опыт Анатолия Локтя и отметил, что представители партии обращались с просьбами, связанными с сибиряком.
Обсуждение опыта работы Анатолия Локтя состоялось на общероссийском открытом партийном собрании 16 августа. Геннадий Зюганов рассказал о работе представителей фракции.
— Локоть десять лет отработал, внес предложение: используйте его талант. Талант! Он сохранил Академгородок, вместе с белорусами завод построил, и коммуналку развивал, и не дал растащить. И метро у него стало рентабельным, выгодным. Вы не хотите его уникальный опыт? Он Белоруссию наизусть знает! — сказал Геннадий Зюганов. — Вот ходим, написали заявление, просьбы и так далее. Со всеми встретился, и в правительстве. Что, вам не нужны такого уровня кадры? Тогда я не знаю, что вам нужно.
В мае Геннадий Зюганов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину относительно трудоустройства Анатолия Локтя. Об этом он сообщил на заседании Государственной Думы.
Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце 2023 года. Новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев — его инаугурация прошла в апреле. Вслед за бывшим градоначальником из городской администрации ушел ряд чиновников. В этом материале рассказываем, что пришел с Кудрявцевым, а кто покинул свою должность.