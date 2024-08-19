НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-в.

 745мм 71%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

Hyundai врезался в ассенизаторский грузовик, погиб человек

Студентам не хватает жилья
Бизнесмены на фото с ОПГ
Что не забыть перед 1 сентября
Прошла через ад ради семьи
Жизнь как в кино
Возрождают древнерусский спорт
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Город «Вам не нужны такого уровня кадры?»: глава КПФР высказался о работе экс-мэра Анатолия Локтя

«Вам не нужны такого уровня кадры?»: глава КПФР высказался о работе экс-мэра Анатолия Локтя

Геннадий Зюганов заявил, что обращался с этим вопросом в правительство

2 288
61 комментарий

Обсуждение опыта работы Анатолия Локтя состоялось на общероссийском открытом партийном собрании

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов вновь высказался о бывшем мэре Новосибирска. Он рекомендовал использовать опыт Анатолия Локтя и отметил, что представители партии обращались с просьбами, связанными с сибиряком.

Обсуждение опыта работы Анатолия Локтя состоялось на общероссийском открытом партийном собрании 16 августа. Геннадий Зюганов рассказал о работе представителей фракции.

— Локоть десять лет отработал, внес предложение: используйте его талант. Талант! Он сохранил Академгородок, вместе с белорусами завод построил, и коммуналку развивал, и не дал растащить. И метро у него стало рентабельным, выгодным. Вы не хотите его уникальный опыт? Он Белоруссию наизусть знает! — сказал Геннадий Зюганов. — Вот ходим, написали заявление, просьбы и так далее. Со всеми встретился, и в правительстве. Что, вам не нужны такого уровня кадры? Тогда я не знаю, что вам нужно.

В мае Геннадий Зюганов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину относительно трудоустройства Анатолия Локтя. Об этом он сообщил на заседании Государственной Думы.

Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце 2023 года. Новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев — его инаугурация прошла в апреле. Вслед за бывшим градоначальником из городской администрации ушел ряд чиновников. В этом материале рассказываем, что пришел с Кудрявцевым, а кто покинул свою должность.

ПО ТЕМЕ
Анатолий Локоть КПРФ Новосибирск Мэрия Новосибирска Академгородок
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
63
267039456
19 августа 2024, 21:58
*Он Белоруссию наизусть знает! — сказал Геннадий Зюганов." — Вот батьке и предложи!
Боб Марли
19 августа 2024, 22:12
Вот так примерно выглядит пропасть между российским чиновником и народом. Просто два разных мира.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Рекомендуем
Знакомства

Ilya,31

Ст,29

Михаил,36

Bodya,25

Katerina,40

Елена,47

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление