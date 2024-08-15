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Город Гараж со спортом: власти придумали, как можно достроить 9-этажную стоянку у парка «Каменка»

Гараж со спортом: власти придумали, как можно достроить 9-этажную стоянку у парка «Каменка»

Застройщик комплекса сейчас находится в процедуре банкротства

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10 комментариев
Так выглядит недостроенный гаражный комплекс

Власти Новосибирска предложили перевести многоуровневую автостоянку возле парка «Каменка» на улице Адриена Лежена в зону спортивных объектов. Так хотят найти инвестора, который достроит объект.

Предложение по перезонированию участка департамент строительство и архитектуры мэрии вынес на комиссию по правилам землепользования и застройки 15 августа. Власти решили изменить зону автостоянок для легковых автомобилей в зону культуры и спорта (назначение на размещение стоянки остается).

— На участке расположен недостроенный гаражный девятиэтажный комплекс. Там несколько сотен дольщиков, у которых средств на завершение строительства нет. Земля находилась в аренде, договор истек, а застройщик сейчас находится в стадии банкротства, — объяснили на комиссии. — Предлагаем перевести, чтобы привлечь инвестора, который достроит гараж, а на 8 и 9 этажах разместит помещения спортивного назначения.

Гараж на участке существует уже несколько лет, с верхних этажей открывается прекрасный вид, отметила депутат Горсовета Ирина Беспечная. По словам депутата, там можно оборудовать теннисный или футбольный корт. Она отметила, что в Дзержинском районе плотная застройка, а спортивных объектов недостаточно.

Участок соседствует со строящимся парком «Каменка»

Узнать оперативно, кто занимался строительством здания, не удалось, НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Комиссия согласилась перезонировать участок и вынесла предложение на публичные слушания.

Рядом с гаражным комплексом располагается строящийся парк «Каменка», как писал НГС, благоустройство могут не успеть закончить вовремя, сейчас дата завершения работ — 31 августа.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди. В июне обозреватель НГС обошел парк и посмотрел, как в каком состоянии находится зеленая зона. Подробности — в материале.

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Комментарии
10
Гость
15 августа 2024, 17:20
Отнеситесь с пониманием !
Гость
15 августа 2024, 17:43
Они там на этом заседании опять наверное хохотали, как во время обсуждения планов по строительству метро до Первомайки.
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