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Мэрия хочет изъять участок Хилокской

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Город Мэрия переделает проект планировки, чтобы изъять участок Хилокской улицы — там недавно снесли кафе

Мэрия переделает проект планировки, чтобы изъять участок Хилокской улицы — там недавно снесли кафе

Через улицу Хилокскую будет проходить Южный транзит

4 454
50 комментариев
На участке разрешено многоэтажное строительство домов

В мэрии Новосибирска хотят изъять участок на Хилокской из частной собственности в муниципальную. На прошлой неделе на участке снесли нелегальные кафе.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, по проекту планировки 2020 года оснований для изъятия нет. Поэтому 20 июня комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, решила создать проект планировки «Толмачевский» в новой редакции.

— В новой редакции проекта планировки в границах земельного участка будет отображен объект местного значения, что в дальнейшем позволит провести процедуру изъятия данного участка, — объяснили в пресс-центре администрации города.

Владеет участком по адресу Хилокская, 8/1 физическое лицо. Земля находится в зоне планируемого размещения застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажными жилыми домами.

Через улицу Хилокскую по плану планировки до 2030 года будет проходить магистральная улица непрерывного движения «Юго-Западный транзит» (известный также как Южный транзит). Эта дорога будет создана на участке по улице Хилокской и до границы Новосибирска. В этот проект также входят транспортные развязки в двух уровнях и устройство полотна городского трамвая.

Для строительства дороги непрерывного движения власти собираются построить эстакадные пешеходные переходы через Хилокскую и надземные пешеходные переходы через Толмачевское шоссе у железнодорожных станций.

Сейчас в Новосибирской области разрабатывают проектно-сметную документацию для левобережной части Южного транзита. Магистраль протянется от трассы «Иртыш» до строящегося Восточного обхода. Корреспондент НГС проехал вдоль всей линии первого этапа предполагаемого строительства, чтобы поговорить с местными жителями. Их дома попадают под снос.

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Комментарии
50
иван-т
29 июля 2024, 12:28
Проектируют южный транзит из одного недостроя в другой :)
Smykson
29 июля 2024, 13:00
"..На участке разрешено многоэтажное строительство домов..." -а может быть "строительство многоэтажных домов"?
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