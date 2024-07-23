«С одной стороны — дешево, с другой — антисанитария»: на Хилокской снесли популярное кафе — фоторепортаж

Постройки сносят на территории больше 800 квадратных метров Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В последнее время за Хилокскую улицу взялись серьезно: новости о рейдах появляются все чаще, у продавцов забирают не только продукты, но и машины, с которых продают товары. А на прошлой неделе начали сносить несанкционированные постройки. На сносе построек с кафе, побывали корреспонденты НГС и узнали, почему сложно бороться с нелегальной торговлей на Хилокской и как к сносу относятся местные жители.

«Нужно навести порядок»

Раньше здесь были заведения Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











По адресу на Хилокской 8/1, судя по информации, которая еще осталась в 2ГИС, находились несколько кафе и магазин мяса. У кафе много положительных отзывов: пишут, что там вкусный плов и манты, сотрудники готовят быстро, а порции выходят большие. Но есть и те отзывы, в которых говорят, что в заведениях антисанитария и бегают крысы.



Сейчас на месте кафе огромная разруха и работает спецтехника. Сегодня на месте вместе с журналистами побывал и новый начальник департамента инвестиции мэрии Новосибирска Александр Морозов. Он отметил, что в начале борьба с кафе была больше похожа на Сизифов труд.

Работы начали две недели назад Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Тяжело сказать, на самом деле, сколько сейчас было здесь стационарных и нестационарных объектов. Мы проводили демонтаж нестационарных объектов и буквально через несколько дней эти лотки попадали опять же на эту площадку, на эту территорию. У нас бесконечно шла эта борьба. Мы вывозим, другие магазины завозят. То есть ситуация была достаточно тяжелая, — объясняет Александр Морозов.



О тяжелом положении Хилка еще в 2022 году узнали в Москве. Им заинтересовался Александр Бастрыкин после жалоб местных жителей. А летом 2023 года власти заявили, что усилили контроль за безопасностью в микрорайоне. Но местные жители месяцами не чувствовали никаких изменений и продолжали обращать внимание на незаконную торговлю и антисанитарию в кафе. В этом году мэрия, по словам начальника департамента инвестиций, взялась за кардинальные меры.

Земля, на которой стояли кафе, находится в собственности Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Мы приняли решение по сносу самовольных строений, те, которые использовались, в том числе для общественного питания, для реализации продукции. В предыдущие две недели мы боролись достаточно плотно со стационарными торговыми объектами. У нас проходят ежедневные рейды, в том числе на этой территории, — рассказал чиновник.

Кафе находились по дороге к кладбищу и напротив рынка Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Земля, на которой стояли кафе на Хилокской 8/1 не принадлежит мэрии. Это частная собственность, но при этом сами строение — самовольные. По данным Контур.Фокус, землей с 2021 года владеет физическое лицо. Уточнить, кто именно, — не удалось. Что будет с этой территорией дальше Александр Морозов не ответил и попросил направить запрос в мэрию. Корреспондент НГС это и сделала. Сейчас, по словам начальника департамента, основная цель — навести порядок.



— Нужно навести порядок. Естественно, нет задачи вытеснить всю торговлю. Есть задача сделать торговлю в соответствии с нормами и в соответствии с действующими законодательствами. И мы в этой борьбе собираемся победить. Мы видим за последние две недели, что происходит, — считает Александр Морозов.

Местные жители

Кадастровая стоимость участка, где стояли кафе, по информации публичной кадастровой карты, — больше 12 миллионов Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Мимо бывших кафе проходят местные жители, которые периодически произносят «ну и Слава Богу!» или «наконец-то». Пожилая женщина объяснила корреспонденту, что в кафе она никогда не ходила, но рядом с ними видела постоянно шум и грязь.

Недалеко от места сноса возле небольших двухэтажных домов местная жительница Наталья торгует искусственными цветами, которые покупают люди, идущие на кладбище. Её палатка тоже не выглядит как санкционированная, но продавщица объясняет, что землю арендует у владельцев дома и все разрешения у нее есть. В последнее время к ней с проверками подходят разные представители власти: и прокуратура, и Роспотребнадзор, и мэрия.

Напротив сноса стоит еще одно кафе Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Мы рады, что сносят. Знаете почему? Прежде всего, у нас школа за забором. Всё время возле школы валялись бараньи головы, кишки, все эти отходы, там постоянно запахи. С одной стороны, там, конечно, были заведения, где можно было дёшево и вкусно поесть. У меня 30-летний сын, они с ребятами иногда туда ходили. Редко очень. Они говорили, что у них хороший плов. Но это не оправдание той антисанитарии. У них же там, понимаете сами, ни воды, ни толком света, — объясняет Наталья.



Местная жительница вспоминает, как ходила к продавцам жаловаться на тандыры, которые сильно дымили. Тогда на нее не обратили внимание, но она пригрозила вызовом МЧС и дым перестал так сильно валить.

Как ранее сообщал глава Ленинского района Александр Гриб, мэрия работает по решению суда Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Возле магазина на кольце стоят несколько женщин. Одна из них отметила, что в кафе обычно ходили рабочие с рынка.

Местные жители начали борьбу с незаконными постройками много лет назад: активистов здесь все знают в лицо.



Между тем рядом прошла еще одна женщина, представившаяся Екатериной. Она заявила, что веры в силы мэрии не остается. Чиновники убирают постройки, а на их месте появляются новые, или оказывается, что через пару метров уже возводится аналог снесенного.

Летнюю веранду требуют снести Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Екатерина показала также на второе популярное кафе — возле Хилокской 15а и 1д. На заведении, торгующем шашлыками висят белые листы с предупреждениями от мэрии. В них требование убрать летнюю пристройку, которая была построена незаконно. Постановление появилось 17 июля. На то, чтобы убрать веранду, самостоятельно владельцам дали семь дней.

