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Город Ждали четыре года: на Хилокской снесли нелегальные кафе — видео

Ждали четыре года: на Хилокской снесли нелегальные кафе — видео

Закрывать и опечатывать точки общепита начали в конце мая

360
2 комментария
Работы начались утром 17 июля

В Ленинском районе Новосибирска начался снос нелегальных кафе на Хилокской 8/1. Информация об этом появилась в сообществе «Хилокский жилмасив: welcome to ГЕТТО» в социальной сети «Вконтакте».

Работы, по словам местных жителей, начались утром в среду, 17 июля. К зданию на улице Хилокской пригнали тяжелую технику, которая начала снос строений.

Автор видео, опубликованного в сообществе, отметил, что сноса местные жители ждали 4 года.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к главе Ленинского района Александру Грибу. Он заявил, что точки общепита сносят по решению суда.

— У мэрии есть программа, есть план, мы работаем по нему. Все документы собраны, база собрана, мы работаем по решению суда. Теперь просто ускоряем процесс, — объяснил Александр Гриб.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности демонтажных работ у Хилокского рынка.

Пристальное внимание к незаконным торговым точкам на Хилокской начали уделять с апреля 2024 года. На объектах побывали ревизоры из мэрии, Роспотребнадзора, Минпромторга Новосибирской области и МЧС. Были найдены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарных норм. По требованию прокуратуры мэрия Новосибирска приняла решение о ликвидации торговых точек на улице Хилокской. Закрывать и опечатывать заведения начали с конца мая.

Обновлено: в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что снесены три самовольных постройки, вывезено еще шесть нестационарных торговых объекта. Освобождено суммарно 800 квадратных метров территории. Частный собственник сдал землю в аренду, на ней построены нелегальные торговые точки и точки общепита. Пока идут разбирательства — сотрудники мэрии Новосибирска провели переговоры с владельцем земельного участка и заключили соглашение о безвозмездном сносе самовольных строений и вывозе бытового мусора. Это позволило оперативно привести в порядок территорию.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Хилокский жилмассив Снос зданий Мэрия Новосибирска
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Комментарии
3
Гость
17 июля 2024, 16:05
Как теперь степашки будут жить без наивкуснейшей восточной еды
Гость
17 июля 2024, 15:59
Щас ещё свалку закроют и настанет красота! 👍 Хочу жить там в новом и красивом доме.
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