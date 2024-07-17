Ждали четыре года: на Хилокской снесли нелегальные кафе — видео

В Ленинском районе Новосибирска начался снос нелегальных кафе на Хилокской 8/1. Информация об этом появилась в сообществе «Хилокский жилмасив: welcome to ГЕТТО» в социальной сети «Вконтакте».
Работы, по словам местных жителей, начались утром в среду, 17 июля. К зданию на улице Хилокской пригнали тяжелую технику, которая начала снос строений.
Автор видео, опубликованного в сообществе, отметил, что сноса местные жители ждали 4 года.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к главе Ленинского района Александру Грибу. Он заявил, что точки общепита сносят по решению суда.
— У мэрии есть программа, есть план, мы работаем по нему. Все документы собраны, база собрана, мы работаем по решению суда. Теперь просто ускоряем процесс, — объяснил Александр Гриб.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности демонтажных работ у Хилокского рынка.
Пристальное внимание к незаконным торговым точкам на Хилокской начали уделять с апреля 2024 года. На объектах побывали ревизоры из мэрии, Роспотребнадзора, Минпромторга Новосибирской области и МЧС. Были найдены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарных норм. По требованию прокуратуры мэрия Новосибирска приняла решение о ликвидации торговых точек на улице Хилокской. Закрывать и опечатывать заведения начали с конца мая.
Обновлено: в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что снесены три самовольных постройки, вывезено еще шесть нестационарных торговых объекта. Освобождено суммарно 800 квадратных метров территории. Частный собственник сдал землю в аренду, на ней построены нелегальные торговые точки и точки общепита. Пока идут разбирательства — сотрудники мэрии Новосибирска провели переговоры с владельцем земельного участка и заключили соглашение о безвозмездном сносе самовольных строений и вывозе бытового мусора. Это позволило оперативно привести в порядок территорию.