В Новосибирске закрыли нелегальные кафе у Хилокского рынка — видео

В Ленинском районе Новосибирска закрыли нелегальные кафе, расположенные у Хилокского рынка. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что областной суд удовлетворил ходатайство мэрии Новосибирска о запрете использовать самовольно возведенные объекты, размещенные на одном из земельных участков на Хилокском микрорайоне.
— В ходе принудительного исполнения решения суда сотрудник ФССП опечатал нелегальные объекты общепита, — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что продолжат работы по обеспечению правопорядка в районе Хилокского рынка.
В середине апреля прокуратура сообщала о закрытии незаконных ярмарок у Хилокского рынка. Решение о ликвидации ярмарок приняла мэрия Новосибирска.