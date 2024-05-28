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Город В Новосибирске закрыли нелегальные кафе у Хилокского рынка — видео

В Новосибирске закрыли нелегальные кафе у Хилокского рынка — видео

Точки общепита закрыты по решению суда

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Нелегальные кафе были опечатаны судебными приставами

В Ленинском районе Новосибирска закрыли нелегальные кафе, расположенные у Хилокского рынка. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что областной суд удовлетворил ходатайство мэрии Новосибирска о запрете использовать самовольно возведенные объекты, размещенные на одном из земельных участков на Хилокском микрорайоне.

— В ходе принудительного исполнения решения суда сотрудник ФССП опечатал нелегальные объекты общепита, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что продолжат работы по обеспечению правопорядка в районе Хилокского рынка.

В середине апреля прокуратура сообщала о закрытии незаконных ярмарок у Хилокского рынка. Решение о ликвидации ярмарок приняла мэрия Новосибирска.

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Новосибирск Прокуратура Хилокский рынок
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