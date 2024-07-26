Убрали лодочные станции и расторгают договоры с пескобазами — на каком этапе набережная от Димитровского моста

Расторгать договоры аренды с частными пескобазами мэрии, вероятно, придется через суд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска перенесла две лодочные станции с места, где пройдет будущая набережная от Димитровского моста до устья реки Ельцовка-2.



Как сообщили редакции НГС в пресс-центре мэрии, на сегодняшний день для будущей набережной готово техническое задание на разработку концепции благоустройства. Также с территории перенесли две лодочные станции «Локомтив» и «Обь». Теперь они размещаются на полуострове в районе улицы Сухарной.

— Началась процедура расторжение договоров аренды с частными пескобазами. После расторжения и переноса пескобаз с перспективной набережной мэрия города Новосибирска вернется к переговорам с застройщиками о проектировании набережной, — рассказали в пресс-центре.

По данным сервиса «Контур.Фокус», СТК «Локомотив» образовано в 2005 году, председатель — Сергей Тимофеев. На конец 2023 года выручка составила 2,4 миллиона рублей. Информацию о лодочной станции «Обь» найти не удалось.

Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщиков, администрация в свою очередь может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять. Общая площадь благоустроенной территории составит 72 га.



Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года, хотя планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году.



При этом владельцы пескобаз тоже бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов.