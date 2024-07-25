И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана

Анна Скок Корреспондент

В противовес узенькой и перегруженной улице Ленина, улица Конституции Казахстана в Петропавловске выглядит намного более просторной, несмотря на то, что разбита на четыре части стационарными клумбами Источник: Александр Ощепков, Анна Скок / NGS.ru











В Новосибирске активно обсуждается вопрос перехода улицы Ленина в окончательно пешеходный статус. «За» обычно выступают горожане, которые в центре не живут и не работают, а только гуляют. Против — те, для кого улица Ленина часть города, где они бывают ежедневно. Журналистка НГС Анна Скок прогулялась по пешеходной улице в небольшом, глубоко провинциальном казахстанском городе Петропавловске и с удивлением отметила: нашим соседям удалось выделить в самом центре целых два километра широкой улицы, которая не мешает дорожному движению и притягивает не только жителей, но и туристов. О том, можно ли повторить опыт соседей в Новосибирске, и какая из улиц для этого подходит, она порассуждала от первого лица.



Мэрия, похоже, всерьез взялась за то, чтобы в Новосибирске появилась собственная пешеходная улица. Точнее, два кусочка улицы (потому что телепорты для авто наука пока не придумала, а проезд по Советской решено сохранить в полном объеме). Правда, к проектам есть вопросики и у горожан, живущих и работающих на Ленина, и у владельцев расположенного на улице бизнеса. Прислушаются ли к ним местные власти, вопрос пока открытый, но во всяком случае обещают мнения учесть.



Пока мы имеем рабочий план будущего: через несколько лет получим два отдельных пешеходных фрагмента улицы Ленина, что на просторах как России, так и бывшего СССР — явление не уникальное.



Разрывы имеет и уютная пешеходная улица Чокана Валиханова в Омске (ее разделяют сразу две крупные автомагистрали, Ленина и проспект Карла Маркса), и улица Вайнера в Екатеринбурге (ее едва ли не пополам делит улица Малышева, но жители и гости города могут не стоять на светофоре, а спуститься в подземный переход). Не сумели сделать променад непрерывным и наши соседи-казахи — но все же без пешеходных улиц свои города, даже небольшие, оставлять не стали. И сдается мне, что даже крошечный приграничный Петропавловск в дисциплине городского благоустройства положит Новосибирск на лопатки.

На пешеходной улице Конституции Казахстана нашлось место и зелени, и скульптурам, и лавочкам. Вопрос уютного вечернего освещения здесь тоже решили более изящно, чем в Новосибирске: растянутые над променадом гирлянды крепятся к стволам деревьев. Источник: Анна Скок / NGS.ru











Улица Конституции Казахстана (которая по иронии судьбы при Советах также носила имя Ленина), не будь в ней разрывов, смело могла бы претендовать на рекорд, причем мировой. Ее длина составляет целых 2 километра. Справедливости ради, пешеходной она стала еще при Советском союзе, в 1972 году, и с тех пор у соседей было время и разобраться с транспортными потоками, и продумать инфраструктуру, и пережить детскую болезнь «летников», стремящихся стать «зимниками».



Но все же: сейчас я сравниваю небольшой областной центр в бывшей союзной республики и третий город России. И сравнение не в нашу пользу.



Во-первых, улица Конституции Казахстана действительно широкая. По ширине ее можно сравнивать с Красным проспектом, да и по планировке тоже: в центре сохранилось что-то вроде нашей аллейки. Даже если отказаться от идеи могилоподобных подставок под световые опоры, которые ощутимо перегружают улицу, такого же ощущения пространства на гипотетическом променаде в Новосибирске ты не получишь. В результате там, где в Петропавловске ты получаешь ощущение простора даже субботним вечером, когда погулять выходит едва ли не весь город, в Новосибирске можешь почувствовать себя на общегородском празднике или шумном рок-концерте.



Второе — разрывы. Обычные для автомобильной улицы «зебры» через улицу Советскую как минимум втрое уже пешеходных переходов через разрывы улицы Конституции Казахстана. И если соседи по границе не толкаются локтями, новосибирцы, ожидая нужного сигнала светофора, ощутят себя в метро в час пик.



Кавер-группы традиционно используют пешеходные улицы в качестве площадок для выступлений. Улица Конституции Казахстана — не исключение Источник: Анна Скок / NGS.ru











Третье. Есть у меня придирки и к светофорам, точнее, к диагональной системе перехода перекрестка Ленина и Советской, но тут хотя бы возможно все перепрограммировать максимум в течение рабочего дня. Потому что странная выходит пешеходная улица, где через перекресток нужно не неспешно фланировать, а быстро бегать, либо ждать минутами сначала на одном светофоре, а затем — на втором.



Четвертое: пункт назначения. Куда идут жители Петропавловска по улице Конституции Казахстана, так с ходу и не скажешь: то ли в драмтеатр, то ли в Парк Победы, покататься на аттракционах или полюбоваться музыкальным фонтаном. Куда пойдут по фрагменту улицы Ленина в Новосибирске, не задался вопросом только ленивый. У нас даже любители алкодосуга не смогут устроить на пешеходной улице «барную милю», потому что гипотетический променад гораздо короче.

По улице Ленина можно дойти от бара до бара. Протяженность петропавловского променада позволяет с комфортом отправиться в театр, на шоппинг или в парк. Кстати, музыкальный фонтан в нем тоже на уровне Источник: Анна Скок / NGS.ru











Не желая повторять рассуждения своего коллеги Стаса Соколова, я все же не могла не открыть карту Новосибирска, чтобы попытаться найти что-то похожее на пешеходную улицу из Петропавловска в Новосибирске. И пришла к выводу, что идеальным соответствием стала бы улица Советская: длинная, с красивой архитектурой, и все же чуть более широкая, нежели Ленина.



Ее теоретически можно воспринимать как путь от Первомайского сквера в Музей космонавтики, где можно проводить и другие выставки, да и питейно-едальных заведений на Советской не меньше, чем на Ленина.



Единственным серьезным аргументом против этой идеи может стать трафик, особенно в дни городских праздников, когда перекрывают Красный проспект. Но в остальные дни движение вряд ли пострадает слишком сильно. Как шутит моя живущая в доме на Советской подруга, если сделать ее пешеходной, никто не заметит разницы: все равно проезжая часть постоянно перекопана.



Согласны с автором? Да, лучше поискать место для пешеходной улицы подальше от Ленина Нет, лучше коротенькая и узкая пешеходная улица, чем вообще никакой Пешеходная улица в Новосибирске вообще не нужна: и так каждый день в пробках стоим Напишу свое мнение в комментарии

Ранее НГС опубликовал мнение архитектора, которая уверена: улицу Ленина в принципе нужно переустраивать. Причем глобально.