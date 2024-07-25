И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана

В Новосибирске активно обсуждается вопрос перехода улицы Ленина в окончательно пешеходный статус. «За» обычно выступают горожане, которые в центре не живут и не работают, а только гуляют. Против — те, для кого улица Ленина часть города, где они бывают ежедневно. Журналистка НГС Анна Скок прогулялась по пешеходной улице в небольшом, глубоко провинциальном казахстанском городе Петропавловске и с удивлением отметила: нашим соседям удалось выделить в самом центре целых два километра широкой улицы, которая не мешает дорожному движению и притягивает не только жителей, но и туристов. О том, можно ли повторить опыт соседей в Новосибирске, и какая из улиц для этого подходит, она порассуждала от первого лица.
Мэрия, похоже, всерьез взялась за то, чтобы в Новосибирске появилась собственная пешеходная улица. Точнее, два кусочка улицы (потому что телепорты для авто наука пока не придумала, а проезд по Советской решено сохранить в полном объеме). Правда, к проектам есть вопросики и у горожан, живущих и работающих на Ленина, и у владельцев расположенного на улице бизнеса. Прислушаются ли к ним местные власти, вопрос пока открытый, но во всяком случае обещают мнения учесть.
Пока мы имеем рабочий план будущего: через несколько лет получим два отдельных пешеходных фрагмента улицы Ленина, что на просторах как России, так и бывшего СССР — явление не уникальное.
Разрывы имеет и уютная пешеходная улица Чокана Валиханова в Омске (ее разделяют сразу две крупные автомагистрали, Ленина и проспект Карла Маркса), и улица Вайнера в Екатеринбурге (ее едва ли не пополам делит улица Малышева, но жители и гости города могут не стоять на светофоре, а спуститься в подземный переход). Не сумели сделать променад непрерывным и наши соседи-казахи — но все же без пешеходных улиц свои города, даже небольшие, оставлять не стали. И сдается мне, что даже крошечный приграничный Петропавловск в дисциплине городского благоустройства положит Новосибирск на лопатки.
Улица Конституции Казахстана (которая по иронии судьбы при Советах также носила имя Ленина), не будь в ней разрывов, смело могла бы претендовать на рекорд, причем мировой. Ее длина составляет целых 2 километра. Справедливости ради, пешеходной она стала еще при Советском союзе, в 1972 году, и с тех пор у соседей было время и разобраться с транспортными потоками, и продумать инфраструктуру, и пережить детскую болезнь «летников», стремящихся стать «зимниками».
Но все же: сейчас я сравниваю небольшой областной центр в бывшей союзной республики и третий город России. И сравнение не в нашу пользу.
Во-первых, улица Конституции Казахстана действительно широкая. По ширине ее можно сравнивать с Красным проспектом, да и по планировке тоже: в центре сохранилось что-то вроде нашей аллейки. Даже если отказаться от идеи могилоподобных подставок под световые опоры, которые ощутимо перегружают улицу, такого же ощущения пространства на гипотетическом променаде в Новосибирске ты не получишь. В результате там, где в Петропавловске ты получаешь ощущение простора даже субботним вечером, когда погулять выходит едва ли не весь город, в Новосибирске можешь почувствовать себя на общегородском празднике или шумном рок-концерте.
Второе — разрывы. Обычные для автомобильной улицы «зебры» через улицу Советскую как минимум втрое уже пешеходных переходов через разрывы улицы Конституции Казахстана. И если соседи по границе не толкаются локтями, новосибирцы, ожидая нужного сигнала светофора, ощутят себя в метро в час пик.
Третье. Есть у меня придирки и к светофорам, точнее, к диагональной системе перехода перекрестка Ленина и Советской, но тут хотя бы возможно все перепрограммировать максимум в течение рабочего дня. Потому что странная выходит пешеходная улица, где через перекресток нужно не неспешно фланировать, а быстро бегать, либо ждать минутами сначала на одном светофоре, а затем — на втором.
Четвертое: пункт назначения. Куда идут жители Петропавловска по улице Конституции Казахстана, так с ходу и не скажешь: то ли в драмтеатр, то ли в Парк Победы, покататься на аттракционах или полюбоваться музыкальным фонтаном. Куда пойдут по фрагменту улицы Ленина в Новосибирске, не задался вопросом только ленивый. У нас даже любители алкодосуга не смогут устроить на пешеходной улице «барную милю», потому что гипотетический променад гораздо короче.
Не желая повторять рассуждения своего коллеги Стаса Соколова, я все же не могла не открыть карту Новосибирска, чтобы попытаться найти что-то похожее на пешеходную улицу из Петропавловска в Новосибирске. И пришла к выводу, что идеальным соответствием стала бы улица Советская: длинная, с красивой архитектурой, и все же чуть более широкая, нежели Ленина.
Ее теоретически можно воспринимать как путь от Первомайского сквера в Музей космонавтики, где можно проводить и другие выставки, да и питейно-едальных заведений на Советской не меньше, чем на Ленина.
Единственным серьезным аргументом против этой идеи может стать трафик, особенно в дни городских праздников, когда перекрывают Красный проспект. Но в остальные дни движение вряд ли пострадает слишком сильно. Как шутит моя живущая в доме на Советской подруга, если сделать ее пешеходной, никто не заметит разницы: все равно проезжая часть постоянно перекопана.
Согласны с автором?
Ранее НГС опубликовал мнение архитектора, которая уверена: улицу Ленина в принципе нужно переустраивать. Причем глобально.
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